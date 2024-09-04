陸涉台政策金門正式解套　中共福建省委力推「金廈同城圈」

▲今年第12屆金廈泳渡，陸組174人團訪金門，縣府也回應盼緩解兩岸氛圍。（圖／記者林名揚翻攝）

記者任以芳／北京報導

大陸正式公告推行金門與廈門同城生活圈！多家福建媒體今（4）日報導，中共福建省委發布重要決定，福建省委十一屆六次全會8月23日作出十四項決定，其中一項涉台政策，「持續提升廈門與金門融合質效，打造廈金『同城生活圈』。」恰巧該會議前一天，金門縣議會與國民黨立委陳玉珍22日赴京會晤大陸國台辦主任宋台，爭取開放金門觀光。

中共福建省委關於貫徹黨的二十屆三中全會精神，福建省委十一屆六次全會8月23日作出十四項決定，其中涉台部份，第八項「積極探索海峽兩岸融合發展新路」，第29條到第32條說明未來針對台胞在福建生活條件更加優化，原本為「暫時」被排除的「金廈同城圈」正式納入推行重點涉台政策。

回顧今年0214金廈海域撞船事件後，兩岸關係降到最冰點。今年4月28日，國民黨團總召傅崐萁一行人訪陸返台當天，福建省宣布最新涉台利民政策，包括台灣民眾來閩工作生活，扶持台資企業發展，鼓勵來閩就業創業和培訓實習，共13條政策出爐。包括推出「福馬同城卡」可在福州享有生活優惠，但該項政策未列入金門。

之後福建省先宣布開放福建居民赴馬祖旅遊，按常理陸方涉及「金馬」政策都是綁定安排，結果「暫時」獨漏金門，主要原因來自於金廈海域翻船事件尚未解決。

該起事件延宕5個多月後，雙方多次協商溝通，終於對於金廈海域翻船事件有共識，我方順利歸兩名陸籍船員遺體和後續賠償，包括胡姓釣客事件也圓滿解決。

▲ 宋濤日前會見金門縣議會一行，表示「不會你們空手而歸」。（圖／記者任以芳攝）

金門縣議會一行與陳玉珍上個月22日赴京與國台辦主任宋濤會晤，並且積極提出恢復陸客去金門觀光。當時宋濤回應，「不會讓你們空手而歸。」一週後，大陸國台辦先發布消息，「近期內恢復福建居民赴金門旅遊」。

對照時間序，金門團與宋濤22日會晤後，隔天福建省委十一屆六次全會於8月23日開會作出十四項決定，其中一項政策將發展「金廈同城圈」，選在此時宣布，意味「暫時」被排除的金門終於解套。

既然陸方宣布打造「金廈同城圈」，首要條件就是雙方恢復正常來往，觀光旅遊是最大關鍵。金門鄉親也高度觀望，就等陸方相關單位協調，何時正式宣布福建將民辦證相關措施，以及恢復陸客赴金門旅遊的確切時間，一切樂觀其成。

福建省委十一屆六次全會8月23日作出十四項決定，以下涉台部份：

第29條「完善兩岸社會融合機制」。以第一家園為核心，完善兩岸社會融合機制，凸出共建共用第一家園，打造兩岸社會融合示範樣板。完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，健全台胞社會參與體系，在台胞聚集社區開展閩台共建共治共用試點，推出更多便於台胞參與的社會融合專案、基層治理崗位，深化閩台鄉建鄉創融合發展機制。

深化台胞在閩就業、就醫、住房、養老服務、社會救助等制度改革，將在閩台胞納入大陸社會保障體系。完善台胞在閩求學研習制度安排，強化教育交流合作。擴大台灣職業技能資格直接採認範圍，建設全省直接採認台灣職業資格證書統一平台。優化涉台執法訊息公開平台，拓展台胞參與福建法治建設領域，以更大力度保障台胞合法權益。

第30條「創新兩岸經貿融合機制」。突出深化閩台經貿合作，打造兩岸經濟融合示範樣板。建立健全閩台融合發展重點項目促進機制，實行審批、要素、資金優先保障。推動閩台基礎設施應通盡通，著力構建立體式綜合性對台通道樞紐。

進一步優化涉台營商環境，推動出台促進閩台融合放寬市場准入特別措施。擴大福建自由貿易試驗區對台先行先試，推進對台小額貿易創新發展。拓寬台灣農漁業和中小企業在閩發展路徑，加快建設兩岸農漁業交流合作平台，提檔升級台灣農民創業園、閩台農業融合發展產業園。完善台胞台企權益保障協調聯動機制，建立健全政企溝通渠道。

第31條「健全兩岸情感融合機制」。突出密切閩台人文交流，實施閩台歷史展示溯源工程，開展閩台關係檔案文獻保護利用工作，鞏固拓展閩台同名同宗村交流機制，深化尋根謁祖和宗親鄉親姻親交流。

探索建立閩台青年團體常態化交流渠道，促進閩台青年社團交流交往。持續開展閩台中小學校校際結對交流。建好用活台灣青年創業就業基地。

第32條「探索福建全域融合發展機制」。持續提升廈門與金門融合質效，打造金廈「同城生活圈」。推進福州與馬祖創新融合，建設福州馬祖產業合作園區，打造馬福「同城生活圈」。

加快平潭綜合實驗區開放發展，推進「一島兩窗三區」建設，打造更加便捷的兩岸往來通道，構建全方位對台開放格局。拓展其他地區對台融合實踐。