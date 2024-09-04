金門善良女「買點數卡助可憐網友」　超商店員機警阻詐

▲有女子受騙要匯15萬給網友，幸被元大銀行經副理、行員關懷提問匯款用途後阻止。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「假冒親友借款」及「假交友」是最常見的詐騙手法，金門最近又有2名女子受騙，聽網友指令分別到銀行匯款、超商購買點數卡，幸好銀行行員及超商店員機警，通報警方到場攔阻，成功保住民眾辛苦存下的血汗錢，金城分局分局長為感謝她們協助阻詐，特地頒獎表揚熱心的行員和店員。

居住金寧鎮的女子阿美(化名)，於今年8月29日至金城鎮元大銀行金門分行準備匯款15萬，經副理翁嘉蓤、行員王佳萍關懷提問匯款用途，阿美支吾其詞表示要匯款給朋友，行員追問是否是認識的朋友，阿美卻言詞閃爍無法回答，經比對受款帳戶，發現資金有異常進出，察覺阿美疑似遭詐騙，隨即通報金城分局員警到場確認，經員警曉以大義，告知此為詐騙集團慣用手段，阿美才恍然大悟，打消匯款念頭。

▲超商店員成功阻詐，挽救民眾的積蓄。（圖／林名揚翻攝）

另居住金城的小花(化名)，在網路上認識1位網友，該網友向小花佯稱大兒子在敘利亞當兵、小兒子讀書學費繳不出來，家境清寒急需用錢，請求小花購買價值5000元apple點數卡，並翻拍序號至對方，以應燃眉之急，當小花於本(9)月3日到統一超商金門城門市購買遊戲點數，超商店長黃丹妮關懷提問後，小花連apple點數卡用途都不清楚，查覺疑似遭詐騙，隨即通報金城分局派員到場攔阻成功。

金城分局分局長陳盈元為感謝銀行行員及超商店員機警熱心、關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙的義舉，特於本(9)月3日親自到場頒獎表揚，並協請持續辦理反詐騙關懷攔阻工作，雙方建立防詐網絡，確保民眾財物安全。