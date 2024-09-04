彭振聲羈押抗告案尚未裁定　理由曝光：抗告理由書沒簽名　

▲台北市前副市長彭振聲，忘記在抗告書上簽名，高院通知他簽名補正。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市副市長彭振聲，因涉及京華城弊案，遭檢方以涉犯圖利重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人之虞，聲請羈押禁見獲准。彭振聲不服，委由律師提出抗告。但律師竟忘記讓彭在抗告書上簽名，高等法院發現此瑕疵後，將等彭振聲補簽名後，才會另做裁定。

京華城容積率弊案爆發後，彭振聲是第4名遭到羈押的被告，先前3人分別是市議員應曉薇、威京集團董事長沈慶京、應曉薇助理吳順民。彭振聲因為在京華城弊案爆發時，擔任台北市都市計畫委員會主席，並為京華城專案管理人，在本案中擔任重要角色。而他在2日遭羈押前多日，於8月12日首度遭檢調單位約談說明本案，當時彭振聲雖列被告，但僅遭限制出境。

不過檢廉上月30日針對前台北市長柯文哲涉案部分發動偵查作為，另外也傳喚彭振聲到案。檢方比對應曉薇等人的供詞後，對彭振聲聲請羈押，理由是彭振聲涉犯《貪污治罪條例》「圖利罪」、犯罪嫌疑重大，還有勾串共犯、證人之虞。案經台北地院審理後，台北地院裁准收押禁見。

彭振聲遭羈押後，委託律師提出抗告，但彭竟然沒有在抗告書上簽名蓋章，高等法院發現此程序瑕疵，依照《刑事訴訟法》第53條中段規定「其非自作者，應由本人簽名，不能簽名者，應使他人代書姓名，由本人蓋章或按指印」，參酌憲法法庭111年度憲判3號判決意旨，做出命其補正的裁定，已要求彭振聲補正程序後，另行裁定。