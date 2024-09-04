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協助87歲獨居長輩完成遺願　陪伴人生最後一哩路

▲台東縱谷區社福中心協助87歲獨居長輩完成遺願。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縱谷區社福中心協助87歲獨居長輩完成遺願。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每一位高齡長輩都希望在熟悉的社區與環境居住，但當年邁且健康狀況不佳時，卻不得不離開熟悉環境進到機構接受專業照顧，台東縣縱谷線區社福中心服務的個案潘爺爺，在中心人員協助入住老人養護中心，並邀請家屬前往探視，促進情感聯繫，日前潘爺爺在弟弟的陪伴下於醫院往生，親屬也陸續返回台東，一同陪伴潘爺爺走完人生最後一哩路，家族人員齊聚放下過往不愉快，完成潘爺爺臨終遺願。

87歲的潘爺爺未婚無子女，近幾年健康情形每況愈下，每每社工訪視時，潘爺爺都提到很希望兄弟姊妹之間疏離的情感可以修復，也曾因心繫掛念親屬關係疏離尚未修復而不願入住機構，但因雖有長照計畫提供居家服務、沐浴、代購、送餐等，仍無法滿足照顧需求的窘境，才同意由社福中心協助到老人養護中心接受照顧。

社工人員沒有忘記潘爺爺的期望，持續邀請家屬前往機構探視，以促進手足情感聯繫。8月中旬後，潘爺爺體況漸衰且常因發燒及心律不整送醫，潘爺爺弟弟在收到醫院病危通知後趕來探視，輕聲的對潘爺爺說:「大哥您無須罣礙家中事務，一切家族事情我皆會接手處理，不要再讓自己受病痛折磨，安心無牽掛的跟菩薩去修行」。

台東縣長饒慶鈴表示，上任以來致力脆弱家庭關懷等多元福利服務，提供民眾近便性福利服務，對於偏鄉資源及網絡合作尤為重視，以取之於社區、服務於社區，在「補不足」服務原則下，為社區老人提供專業照顧，建立有尊嚴、尊重的照護模式，讓長者能在自己熟悉的環境終老。

縱谷線區社會福利服務中心服務轄區地處偏遠資源連結不易，高齡化情形亦顯著，潘爺爺就是其中一戶獨居在家的長輩，心理背負長子團結家族成員共享天倫的任務，但又面臨年邁疾病及體力衰退現實困境，如何協助長者在生活照顧決策及安排，又能符合個人最佳利益，是社工人員在過程中面臨的挑戰。

台東縣社會處長陳淑蘭表示，台東縣為偏鄉地區，轄區內養護中心床位有限，因應高齡人口逐年增加，對於養護機構床位需求逐年增加，高齡長輩需面臨離開熟悉生活環境的挑戰，這次在網絡單位及家屬的合作協助下，順利讓長輩大體返家，回到從小生長熟悉的地方，是一件不容易卻重要的事，將持續並持合作精神一起攜手服務，讓台東縣更多的弱勢家庭都可以得到妥適幫助。

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