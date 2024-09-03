派出所副所長深入教堂　宣導防詐騙

▲派出所副所長進入教堂宣導防詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐所副所長許東凱，在調任成功分局新豐派出所兩個多月後，目睹民眾屢遭詐騙，心中不忍。他深知民眾辛苦賺來的錢不應被輕易奪走，因此決定利用假日走進成功鎮的天主教堂進行宣導。

許副所長帶領警員陳思齊，於9月1日星期日前往教會，獲得神父的同意在彌撒後進行特別宣導，向信徒們普及防範詐騙的重要性，活動獲得了民眾的高度讚賞。

在宣導過程中，許副所長特別製作了詐騙宣導的廣告招牌，並與陳思齊一起向教友們講解最新的詐騙手法。他提醒民眾要保持警覺，避免貪念，不要在網路或手機訊息中添加陌生人好友，切勿因找工作而隨意投資，也不要相信ATM轉帳購物的虛假資訊。

許東凱還強調，家長應關注孩子的交友情況，避免他們接觸毒品或參加不當團體活動。此外，他也宣導酒後駕車的危害，並以自然、生活化的方式進行宣導，讓教友們感受到警方的關懷。

成功分局分局長龔士哲表示，對同仁主動為民服務的熱忱表示讚許，並鼓勵他們持續進行防詐騙宣導，讓更多民眾了解相關知識，避免受騙上當。龔分局長指出，這樣的活動不僅能提高民眾的警覺性，更能樹立警察溫暖且正面的形象，讓社區感受到警方的關懷與支持。