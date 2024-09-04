摩羯轉中颱直撲海南島　環流雨彈來襲「下到發紅」

▲摩羯增強為中颱，未來預估往海南島方向前進，對台無直接影響 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

摩羯颱風今（4日）上午8時增強為中度颱風，中央氣象署預估，不排除有機會發展為強颱，預估未來路徑往海南島前進，對台灣無直接影響，今、明天受到颱風外圍環流影響，東南部、恆春半島降雨較明顯，周日到下周一受低壓帶影響，環境不穩定，降雨範圍較大。

氣象署觀測資料顯示，摩羯颱風上午8時中心位在鵝鑾鼻西南方479公里的海面上，以每小時10公里速度，向西北西進行。氣象署預報員朱美霖說，摩羯目前持續增強，到中颱上限，都還有機會增強為強颱，未來往廣西、海南島一帶方向前進。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，朱美霖指出，今、明天外圍環流持續影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，南部也有降雨機率，其中東南部及恆春半島雨勢較明顯，而中南部及其他山區在午後有局部短暫雷陣雨。

她提到，在周五之前各地留意高溫炎熱，北部因背風沉降影響，局部可能出現37度以上的高溫，其他地區局部亦可能來到36度左右。

▲今、明天高溫趨勢預測。（圖／氣象署提供）

朱美霖表示，周五、周六颱風遠離，但水氣仍多，雨區轉為南部及東南部地區，不定時有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，其中周五在宜蘭、花蓮亦有局部短暫陣雨，且午後南部有較大雨勢發生的機率。

朱美霖提到，目前大低壓帶環境會有低壓帶系統發展，從預測圖看到周五東邊有個熱帶擾動發展，不排除成為熱帶性低氣壓或颱風，路徑預估比較偏北，對台灣比較沒影響。

不過朱美霖說，下周五到下周日菲律賓東南方有個熱帶擾動發展的情形，路徑可能比較接近台灣，但不確定性較大，未來3周低壓帶都有熱帶系統發展的可能，氣象署密切觀察。