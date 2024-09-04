颱風「麗琵」、「貝碧佳」恐發展　賈新興曝生成時間

▲未來10天仍有颱風「麗琵」、「貝碧佳」可能發展 。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（4日）在臉書指出，周六至周日觀察琉球群島東南方，熱帶性低氣壓或第12號颱風麗琵發展的趨勢，需關注後續動態；下周一至下周二，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓或第13號颱風貝碧佳也有發展趨勢。

中央氣象署預報員林定宜表示，輕颱「摩羯」今天有機會變中度颱風，強度有可能來到中颱上限，未來朝雷州半島和海南島方向前進，對台無直接影響。近期是否可能還有雙颱生成，他說，仍要再觀察。

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未來10天降雨趨勢，賈新興說，明日至周五恆春半島及南台東有局部雨，其明日午後台中以南山區、高雄及花東有局部短暫陣雨，周五午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨。

他表示，周六恆春半島及西半部沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及花東有局部短暫雷陣雨。周日至下周一午後新竹以南及宜花東有局部短暫陣雨，下周二10日午後雲林以南有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周三北海岸、基隆至東北角有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周四北海岸、基隆至宜蘭有局部短暫陣雨，午後宜花東有局部短暫陣雨。

他指出，下周五東北角、宜花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。