中秋月餅暖人心　勞工局攜手鴻佳啟能助身障者就業

▲台南市勞工局長王鑫基，與鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強攜手合作，將中秋禮盒送至弱勢身心障礙者手中，讓他們在佳節中感受到社會的關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局致力於實現市長黃偉哲所倡導的「希望家園」理念，中秋節將至，勞工局局長王鑫基於4日與鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強攜手合作，將愛心民眾捐贈的中秋禮盒送至台南市的弱勢身心障礙者手中，讓他們在佳節中感受到社會的關懷。

「希望家園」的理念旨在打造一個支持性強且具包容性的生活環境，並致力於提升身心障礙者的就業機會。透過提供專業的職業培訓與技能提升，幫助他們在勞動市場上找到合適的職位，從而實現經濟獨立與生活尊嚴。

鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強表示，中心長期以來除關懷照顧憨兒生活適應外，也為憨兒提供技藝訓練及職業技能課程，協助他們掌握一技之長，提升在就業市場中的競爭力。此次中秋禮盒由中心學員親手製作，並通過社會善心人士的支持，將這份愛心傳遞至需要幫助的家庭，展現了「一份關懷，雙倍溫暖」的精神。

勞工局長王鑫基表示，中秋佳節是家庭團聚的時刻，感謝徐富強董事長及鴻佳啟能庇護中心的支持，讓身心障礙者在這個節日中感受到社會的溫暖與鼓勵。他指出，此次向大眾募集的50盒中秋禮盒，將分送至弱勢身心障礙者家庭以及來台南就學的弱勢境外生，分送區域也涵蓋了新營、白河、鹽水、麻豆、佳里、安定、永康、善化、仁德、東區、安南等地區，體現了「希望家園」理念在實際行動中的深遠影響。

本次發送中秋禮盒的對象之一，阿恆是一位心智障礙者，儘管學習速度較一般人緩慢，但這絲毫不減他對工作的熱忱。科大畢業後，阿恆積極尋找工作，然而，由於注意力不集中及反應速度較慢，他在求職過程中面臨了不少挑戰。在勞工局職業重建窗口的協助下，阿恆目前正參加汽車美容職訓班的訓練，希望藉由這項技能，在職場上展現他的光芒。

王鑫基也表示，希望透過鴻佳啟能庇護中心所籌募的愛心中秋禮盒，能夠將社會的溫暖與關懷送到弱勢身心障礙者與隻身遠赴海外的境外生手中，並幫助他們在這座充滿希望的家園中，不僅重建自信，也能夠充分發揮潛力，實現自身的職業目標和生活願景。