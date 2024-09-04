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93歲嬤臥病！臨工孫生活困苦　里港警中秋節前夕轉送物資

▲里港警分局三地門分駐所副所長高文福轉介物質給阿嬤 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局三地門分駐所副所長高文福轉介物質給阿嬤 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

三地門93歲王姓阿嬤長期臥病在床，唯一照顧她的長孫以臨時工為生，生活困頓，欠缺米油鹽等民生物質及紙尿褲，里港警分局員警獲報有善心人士欲捐贈這些物質，他接獲後立即轉送給她們，即時的救助，讓她們很感激。

里港警分局三地門分駐所副所長高文福深耕原鄉，平時除了維護社會治安與交通安全外，還利用各項勤務關懷鄰里探掘民瘼。於日前查訪得知轄區一位93歲王姓阿嬤長期臥床，唯一照護者孫女擔任臨時工，生活濟困頓，就一直記在心上。

在中秋佳節前夕，他接獲一名善心人士所捐贈紙尿褲及油、米等民生物資，立即親自將物資送到該戶弱勢家庭手中，讓人覺得備感溫馨。

高文福副所長說，王姓阿嬤因年紀老邁只能臥床無法行走，平時都由從事臨時工的孫女及居家照顧服務員輪流照顧，該戶雖領有低收入戶社會補助，但仍經濟困頓，生活壓力龐大。在中秋節前剛好接到善心人士捐贈紙尿褲及油、米、罐頭等民生物資，立即送到阿嬤家中，提供即時的幫助，讓她很感激。

里港分局分局長温基興肯定高員熱心助人表現，足為同仁表率。也期勉同仁，身在公門好修行，在勤區訪查及執行各項勤務時，應多關心獨居老人及地方弱勢，適時給予協助。希望藉此次活動，能達到拋磚引玉之效，讓弱勢族群能得到更多關懷與援助。

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