關懷弱勢！花蓮中秋節前夕發出287萬慰問金　3585戶受惠

▲花蓮縣政府中秋節前發放慰問金，讓低收入戶等弱勢族群能夠安心過節。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將於今年中秋節前發放慰問金，讓低收入戶等弱勢族群能夠安心過節。本次慰問金將於9月12日直接匯入受惠對象的補助款帳戶，共計發放3,585戶，總額達286萬8,400元。

針對低收入戶的慰問金發放標準如下：

• 低收入戶一款每戶發放1,000元。

• 低收入戶二、三款每戶發放800元。

所有受惠對象須符合設籍並實際居住於花蓮縣的條件，且過去一年在國內居住超過183天。

花蓮縣政府表示，三節慰問金自民國99年起發放，旨在減輕弱勢家庭的經濟壓力，並在中秋佳節來臨之際，讓這些家庭感受到政府的關懷與支持。縣政府也提醒受惠民眾，請注意查收慰問金的入帳情況，如有疑問可隨時與縣府社會處聯繫。

縣府強調，往年針對弱勢民眾於三節前發放物資，自去年起改為發放一次性物資券面額600元，今年物資券提高至800元，可於花蓮縣內家樂福、愛買、統冠、全聯、199、農會超市等使用，使用期限至今年10月31日止。

花蓮縣政府將持續關注弱勢民眾的需求，並適時提供必要的協助，確保每一位花蓮縣民都能擁有安定的生活環境。

