花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

▲▼審查人員親自到殯葬業者營業地點訪談、檢核各細項，明確註明消費者權利與義務，保障雙方權益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年度花蓮縣「殯葬設施及殯葬禮儀服務業評鑑實施計畫」，審查結果共有30家業者通過初評、19家業者未通過初評、16家業者不配合查核，另有2家業者停業。

花蓮縣府民政處說明，今年4月起進行通盤性清查，5到7月辦理查核及初評，查核對象為13鄉鎮市公所、3家私立殯葬設施經營者，及67家縣內殯葬禮儀服務業， 詳細資訊於8月公布在花蓮縣政府網站。

民政處長明良臻表示，殯葬業者是令人尊敬佩服的行業，感謝縣內業者的努力與專業，未來縣府將繼續推動查核評鑑作為，加強查核品質，全面公布查核結果，以提供民眾查閱相關資訊。他表示，死亡是人生中不可避免的課題，全縣每年約有3千多人死亡，需要殯葬業者提供專業服務，協助辦理往生者後事，撫慰家屬失去親人的傷痛，也讓往生者可以圓滿、尊嚴、溫馨的走完最後一程。

民政處指出，為提升殯葬禮儀服務業的品質，縣府每年透過評鑑機制，針對「組織管理」、「專業服務事項」、「消費者權益保護事項」等三大項目，對殯葬服務業進行評鑑，透過良性競爭提高服務品質，遴選出的業者，也會公告在花蓮縣政府民政處官網提供民眾參考，藉此保障消費者權益。

民政處說明，審查人員親自到殯葬業者營業地點親自訪談、檢核各細項，要求業者與消費者訂定書面契約，依據應記載及不應記載事項辦理，明確註明消費者權利與義務，避免衍生消費糾紛、保障雙方權益。

查核結果公布於縣府網站，將分為優等、甲等、不列等，評鑑成績優等以上業者，將由縣府頒發獎狀，公開表揚。透過評鑑機制，在定型化契約的簽訂、收費項目的公告，使整個禮儀服務過程品質更加精進、透明，提供家屬更多協商空間，及人性關懷服務，讓生命的最後一程走得更加圓滿。

審核評鑑共計10項，包括：

一、依法辦理殯葬禮儀服務業經營許可公司及商業登記，並將縣府許可公文公開展示於明顯處。

二、將花蓮葬儀商業同業公會核發當年度有效之會員證書公開展示於營業處所明顯處。

三、營業處所是否符合登記地點。

四、服務人員持有「喪禮服務」技術士證照，並將證照公開展示於明顯處。

五、是否參加殯葬相關法令或課程研習會或對內部人員辦理職能、法令教育訓練、檢討座談會。

六、將服務項目、價金或收費標準展示於營業處所明顯處，並備置收費基準表。

七、就其提供之商品或服務與消費者簽訂服務契約。

八、與消費者訂定之書面契約依據應記載及不應記載事項辦理，明確註明消費者權利與義務。九、營業處明顯標示服務專線、消費者爭議申訴管道(如消費者保護專線1950)，留存消費爭議處理紀錄。

十、依據殯葬服務業個人資料檔案安全維護管理辦法，訂定個人資料檔案安全維護計畫。

今年花蓮縣殯葬服務業通過審查合格業者計30家：

松成號國際有限公司、極樂園禮俗葬儀社、松成葬儀社、新秀禮儀社、鑫皇靈葬儀社、靖翔禮儀社、東方緣禮儀社、宏元禮儀社、全安泰禮儀社、和豐生命禮儀、愛心禮儀社、圓滿生命禮儀社、有限責任花蓮縣第十生命禮儀服務勞動合作社、蓮花伊甸園禮儀有限公司、緣容生命美學禮儀社、人仁生命禮儀社、瑞御企業社、聖瑪竇盼望有限公司、丞恩禮儀社、松原葬儀社、豐月禮儀社、極樂葬儀社、以利亞生命禮儀有限公司、迦南生命禮儀、宏品生命禮儀社、瑞穗禮儀社、東台禮儀社、萬芳禮儀社、龍巖股份有限公司、國寶服務股份有限公司。

在審查過程中，不願意配合的業者有16家：

正傑禮儀社、東霖葬儀社、觀心葬儀社、東寶禮儀社、宗巖禮儀商行、有限責任花蓮縣松竹生命禮儀服務勞動合作社、全福壽葬儀社、美琪禮儀社、錫安禮儀社、建昌葬儀社、福運禮儀社、宜（白華）禮儀社、毅維生命禮儀社廣瑞禮儀社、慈明緣生命禮儀企業社、感恩禮儀社。

另此次查核結果為未通過初評19家業者，花蓮縣府將積極輔導，業者於今年12月31日前完成改善。