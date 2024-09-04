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大陸 大陸焦點 特派現場

山東公車衝撞事故「致11死13傷」　目擊家長憶：嚇到當場嘔吐

記者廖翊慈／綜合報導

山東省泰安市佛山中學校門口3日上午7點27分發生公車衝撞學生事故。該起事故目前已造成11人死亡，包含6名家長及5名學生，13人受傷。其中一名目擊家長表示，「現在心還怦怦跳，嚇壞了，當下還嘔吐了。」

據《新浪新聞》報導，肇事公車為公車公司專門接送學生的車輛，當天上午7點27分行至須昌路丁字路口時，突然失控，撞向路邊正要上學的人群。

一名當時路過的目擊者表示，「事發是早上7點多，我是剛好路過那裡，肇事的灰色中巴突然從馬路上，沖向人行道，將校門外，正在等待進校上學的多名學生撞倒，我看到當場就有七、八個學生被撞，主要都是孩子。」

還有一名媽媽表示，自己當時正在送孩子上學，就站在旁邊的人行道上，公車就在她眼前直接撞向人群，死神與自己擦身而過。

▲不少家長抱兒痛哭。（圖／翻攝微博，上同）

▲▼開學第二天「公車撞學生」　山東中學10多人死傷「家長抱兒痛哭」。（圖／翻攝微博）

▲▼開學第二天「公車撞學生」　山東中學10多人死傷「家長抱兒痛哭」。（圖／翻攝微博）

▲▼快訊／山東校門口「公車撞人群」　滿地血跡10多名學生死傷。（圖／翻攝微博）

▲不少家長抱兒痛哭。（圖／翻攝微博，上同）

現場影片顯示，一輛山東牌照的中巴車停在人行道上，有多名學生和家長躺在地上，滿身血跡，正在等待救援。

報導指出，肇事車輛車身上噴有「東平縣東原公共運輸有限公司」的字樣，但致電該公司卻無人回應。當地政府表示，肇事司機已被逮捕，具體原因仍在調查中。

佛山中學學方也否認，司機與師生有矛盾。另一名目擊者表示，「肇事司機已經被特警從現場帶走，現在不清楚為什麼會這樣，現在各種猜測原因什麼都有。」

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