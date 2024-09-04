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摩羯今將變中颱　下周恐還有雙颱

（圖／NOAA）

▲摩羯持續增強中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，輕度颱風摩羯今天有機會增強成中度颱風，對台灣無直接影響。氣象專家吳德榮則提醒，最新歐美模式模擬，下周二在台灣東方、關島西南方各有颱風醞釀，其未來動向應繼續觀察，至於是否影響台灣？言之過早徒增困擾而已。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地多雲到晴，受颱風外圍環流水氣影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部、南部、恆春半島不定時有短暫陣雨，午後在中南部、其他山區也有局部短暫雷陣雨，但降雨範圍並不大。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，周四仍受颱風外圍環流水氣影響，天氣和今天類似；周五到周日颱風遠離，但台灣附近水氣較多，南部、東南部有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨；而周五東北部、東部也有局部短暫陣雨，午後南部並有較大雨勢機率。

林定宜表示，摩羯今天有機會變中度颱風，強度有可能來到中颱上限，未來朝雷州半島和海南島方向前進，對台無直接影響。至於近期是否可能還有雙颱生成，他提到，仍要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬顯示，下周二在台灣東方、關島西南方各有颱風醞釀，其未來的動向，由於大氣環境複雜，模式模擬皆不盡相同，且持續調整中，應繼續觀察；至於是否影響台灣？言之過早徒增困擾而已。

▼吳德榮說，最新歐洲模式（下圖左）、美國模式（下圖右）模擬顯示，下周二在台灣東方、關島西南方各有颱風醞釀。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

▼摩羯對台灣無直接影響。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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