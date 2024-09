邀72男「性侵妻」對女兒也下手　法老翁電腦資料夾：我的裸體女兒

▲多明尼克對妻子與女兒犯下駭人性犯罪。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

法國71歲老翁多明尼克(Dominique Pelicot)下藥迷昏妻子,並且邀請72名陌生男子,到家裡性侵老婆。除此之外,他也對女兒下藥,並且趁著對方昏迷時,強行拍攝裸照,照片全部儲存在電腦資料夾內。

根據亞維農(Avignon)法院,多明尼克在論壇「她不知道」,前後邀請72名男子性侵老婆吉賽兒(Gisele),不僅持有2萬張妻子被強暴的照片,電腦裡還有一個資料夾「我的裸體女兒」,存放2013年使用鎮靜劑對親生骨肉犯案的畫面。

事實上,女兒卡洛琳(Caroline Darian)在得知父親罪行後,已成立組織「別讓我睡著」,希望提高人們對於下藥與性侵犯罪的意識,也寫了一本書「而我不再叫你爸爸」,內容提及「我確信我被下藥了,但他永遠不會承認」。

現年40多歲的她陪同母親出庭時,聽見自己被拍攝裸照的案情敘述,情緒崩潰、全身顫抖離開現場。

