中秋烤肉醉倒！男突感覺下體「熱熱的」　醒來驚覺被性侵

▲蔣男邀好友到家中烤肉，卻乘機性侵其中一人...（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名蔣姓男子中秋約4名好友到家中烤肉，眼見其中一人醉倒，竟將人扶進房間內性侵。事後，被害男子醒來，赫見褲子被褪下、蔣男躺在旁邊，擔心已遭偷拍，因此拿對方手機到派出所報案。法院審理後，認定蔣男性侵，一審依乘機性交罪判刑3年6個月，之後雙方和解，二審改判2年，緩刑5年。全案仍可上訴。

根據判決書，男子阿力（化名）2021年9月19日應邀前往蔣男家中，與4人烤肉、喝酒唱歌，結果隨著幾杯紅酒、威士忌、龍舌蘭、清酒下肚，他逐漸意識模糊，被一男一女扶進房間休息，隨後漸漸失去意識。不久後，他感覺到有人爬上床，緊接下體傳來一股溫度，但卻無力反抗。

阿力控訴，「我不知道怎麼進入蔣男房間的，我醒來人就在他的房間裡，我不確定性器官被對方的哪個部位碰觸，也不確定是手還是嘴巴，但我確定是人體的某個部位，因為有溫度，但因為我喝醉了沒有力氣，所以我醒來一下下就又馬上陷入昏睡...」

阿力說，當他凌晨4點多醒來時，發現褲子被脫掉，蔣男躺在旁邊，他懷疑自己被性侵、拍裸照，隨即拿蔣男的手機奪門而出，直奔派出所報案。隨後，他向妹妹哭訴遭性侵一事，並前往醫院驗傷提告。

蔣男出庭時辯稱，兩人是很多年的炮友關係，過去發生性行為的地點都是案發的那張床，所以認為兩人之間有默契，「我進入房間後，我覺得告訴人有一點意識，因為我跟他接吻且有撫摸他，他有硬起來，接著我就幫他口交，他沒有反抗動作，我認為我們是合意的...」

辯護律師也說，阿力與蔣男是多年的性伴侶關係，案發前還先在蔣男家洗澡，所以蔣才認為符合他們過往即將要發生性行為的一些情景。此外，案發前一天，兩人還在對話中互相稱讚對方外貌，可見雙方關係良好，所以蔣男才詢問阿力「明天要不要來喝酒」、「有宜蘭朋友來找我，還帶卡拉OK過來」。

阿力則反駁，他在聚會過程中，從頭到尾都沒有散發訊息，或同意蔣男跟他發生關係。對此，阿力妹妹也證稱，「他打電話給我就一直哭...他說他雖然喝醉了但還是有意識，他感覺到有人脫他的褲子，玩弄他的生殖器、口交還有拍照，但是他沒有力氣反抗...」

阿力妹妹說，哥哥事後產生負面想法，有時會想不開，很怕家人知道他被性侵還有被拍裸照，更害怕照片外流，不知道怎麼面對家人跟朋友，「他有一段時間都不敢出門，也吃不下飯、睡不著覺，性侵害防治中心的人有跟他聯絡，請他去看醫生跟吃藥，後來就醫後就發現他有壓力創傷症候群。」

法官審理後認為，雙方有無意願發生性行為，應就各次性行為時是否取得對方同意而定，每次性行為之外在環境、當事人心理狀態均有不同，自不能以前曾合意性行為、發生多次性行為，遽行跳躍式推論雙方往後所有性行為均屬合意，仍需依憑客觀事證，以論斷每次性行為是否合意。

法官指出，經查，阿力在本案發生前，從未以任何方式表達其同意性交之意願，且當時阿力已因酒醉，須由他人攙扶至房內休息，被告明知此情，竟仍趁阿力無法表達性自主意願時逕為性交行為，具有乘機性交之故意甚明，縱使阿力下體變硬，也僅僅只是身體自然反應，不可作為同意發生性行為之證據。

最後，高雄地院一審依乘機性交罪判刑3年6月。蔣男不服上訴，高雄高分院審理後，考量雙方達成和解，也已全數賠償和解金，因此撤銷原判決，改判2年，另宣告緩刑5年。全案仍可上訴。

尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。