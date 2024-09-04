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辣妹聚餐遭同事撿屍！醒來「全裸躺床上」私密處受傷

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北市一名女子參加公司聚餐，卻遭到同事撿屍。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名曾姓男子與女子小花（化名）是同事關係，某次相約聚會時，小花喝得爛醉，怎料曾男眼見有機可乘，竟藉機性侵對方。士林地院審理後，依照乘機性交罪，判曾男1年6月有期徒刑、緩刑3年。

根據判決書內容，曾男與小花是同事關係，2人2023年5月間參加公司聚會，一起到某知名KTV飲酒狂歡，小花因為喝了不少酒，凌晨準備離開時已經出現醉態、下樓腳步踉蹌。

雖然小花意識還算清醒、能夠自己叫車，但曾男仍跟同事說，要送小花回家，接著便扶著小花上車。等到返回租屋處，小花因為酒醉無法站立，也沒有辦法將鑰匙插入鑰匙孔內，於是由曾男幫忙開門、攙扶。

▲桃園市簡姓男子於2020年9月與王姓高中同學在桃園市某KTV唱歌飲酒，未料王男看上其女友，並趁其醉倒時襲胸，後來更變本加厲強制親吻猥褻並欲硬上性侵，女子則欲跳樓求救才躲過一劫。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台北市一名女子參加公司聚餐，卻遭到同事撿屍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

回到家裡以後，小花跑去廁所嘔吐，接著就醉倒在床上。怎料曾男眼見小花爛醉，竟覺得有機可乘，在小花的租屋處內動手逞慾，完事後立即離去。

小花隔天起床後，發現全身都沒穿衣物，且下體還受了傷，於是努力回憶，這才記起曾男的獸行，這也氣得她報警驗傷，與惡狼對簿公堂。

士林地院法官考量，曾男犯案後坦承犯行，並且跟小花達成和解、給付賠償金額，也獲得了原諒，因此最後依照乘機性交罪，判處1年6月有期徒刑，緩刑3年。

 
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