四叉貓臉書被灌爆！看留言急喊：我被搶，這不是我的問題吧

▲網紅四叉貓。（圖／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市永和區永和路某商業大樓2日晚間傳出墜樓死亡案，外傳，死者為民眾黨支持者，31日曾到北檢外聲援，在現場與網紅「四叉貓」（劉宇）發生肢體衝突。黃男墜樓原因尚有待釐清，而稍早四叉貓則發文嘆氣，並在留言處回應網友，「這不是我的問題吧」。

新北市永和區永和路某商業大樓2日晚間傳出墜樓死亡案，警方調查，一名黃姓男子疑從大樓頂樓墜下，猛力撞擊變電箱、頭顱破裂腦漿溢出當場死亡。目前黃男詳細墜樓原因尚待釐清。

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外傳死者為民眾黨支持者，民眾黨發言人吳怡萱對此表示，她看到新聞後積極透過各方管道了解，「後來好像發現說，他就是當天有出席活動的小草，這位小草長時間有出席我們辦的活動或相關課程也好，都有參與」，很遺憾看到這樣的事情。

▲四叉貓回應網友留言。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇（滾動））

民眾黨表示，該黨員在參與公民行動時，遭受言語霸凌，甚至將畫面放上網遭公審，予以嚴厲譴責，對於網路霸凌，絕對不姑息；同時也呼籲支持者，改革的路很漫長，缺一不可，請大家照顧好自己，一起為更好的台灣，並肩努力。

稍早四叉貓則轉貼一則聲明，表示「唉......我也是受害者阿，總之Ｒ.Ｉ.Ｐ．」。貼文一出，馬上湧入大票網友在底下留言，但看法不一。而面對網友，四叉貓則在回應，「沒吧，我被搶然後嫌犯過兩天墜樓，這不是我的問題吧？」

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