九三軍人節！海虎軍艦殉難士官長張晁毓　入祀彰化忠烈祠

▲海虎軍艦殉難士官長張晁毓入祀彰化市忠烈祠，追晉三等士官長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府於今(3日)九三軍人節，舉行「秋祭國殤大典」，追思緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵、烈士英靈，第10軍團指揮官李榮華中將，擔任秋祭國殤大典的主祭，各界代表陪祭，現場莊嚴肅穆，去年底海軍256戰隊海虎軍艦演訓時，士官長張晁毓在海上救援同袍時不幸殉難，今日入祀彰化市忠烈祠，追晉三等士官長。

王縣長表示，今天是九三軍人節，感謝所有的國軍弟兄保家衛國，讓人民生活安和樂利，今天也是海軍士官長張晁毓入祀的隆重典禮，張晁毓是花壇人，2023年12月21日在左營出勤時，因為甲板救難浮標脫落漂流，海虎軍艦張晁毓，面對同袍落海，無懼危難，救援同袍的英勇精神，用盡生命捍衛家園，犧牲奉獻之精神，追晉三等士官長，實為軍人學習及效法之典範，值為後世表率。

▲彰化縣政府舉辦秋祭國殤大典。（圖／記者唐詠絮翻攝）

民政處表示，今天舉辦彰化縣各界秋祭國殤祭典來感懷先賢先烈對於國家及社會的貢獻與付出，讓我們現在能安和樂利，讓地方能夠持續發展，期許青年能夠秉持著先賢先烈疼惜國家地方的情懷，繼續為這塊土地來努力，盼藉此典禮喚起社會大眾對先賢先烈的忠勇節義的精神。

縣府指出，彰化軍人忠靈祠全年除農曆年除夕至大年初五休園外，每日均開放民眾進行祭祀活動，民眾可分散時間前往，不克前來參與祭拜之遺族，可利用彰化軍人忠靈祠線上祭拜系統，以表達追思緬懷之意。相關訊息請上網軍人公墓-彰化軍人忠靈祠查詢，有需服務之處，都可洽詢彰化軍人忠靈祠04-7242545。