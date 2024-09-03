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社會 社會焦點 保障人權

男開「假牌代步車」載妹子！拒檢狂逃撞電桿　慘吞4.1萬罰單

記者唐詠絮／彰化報導

彰化28歲陳姓男子日前凌晨駕駛修配廠借的代步車，載著女友行經彰南路二段、三竹路口時，因車身與車牌不符，遭警攔查，陳因為無照拒檢加速逃逸，員警見狀立即鳴笛尾隨，陳男一路闖紅燈逆向行駛，最後自撞圍牆，將車頭撞爛，警依無照等4項違規事實告發，共開罰4萬1600元，還要負擔車輛維修費，至於懸掛別車車牌部分，修車廠老闆也要挨罰7200元。

▲彰化男無照拒檢闖紅燈逆向自撞。（圖／民眾提供 翻攝自社會事新聞影音）

▲彰化男無照拒檢闖紅燈逆向自撞。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲彰化男無照拒檢闖紅燈逆向自撞。（圖／民眾提供 翻攝自社會事新聞影音）

▲彰化男無照拒檢闖紅燈逆向將修配廠代步車撞爛。（圖／民眾提供）

警方8月21日凌晨2點20分，於彰南路二段、三竹路口停等紅燈時，發現一輛自小客懸掛別輛車的車牌，於是上前攔查，但該車看到員警立即右轉往彰化市區逃逸，警方鳴笛尾隨到中山路三段、彰南路一段口時，該車自撞巷口圍牆，拒絕送醫。

警方依道路交通管理處罰條例，無照駕駛開罰18000元、闖紅燈2700元、逆向行駛900元、 拒檢逃逸攔查不停20000元，並開罰修配廠車主懸掛他車車牌7200元。

網路社群「社會事新聞影音」也po出該段自撞拒檢畫面，從畫面中可以看到陳男與女友2人低著頭趴在地上，2名員警要他們「趴好」，要他們說出為何要懸掛假車牌．一旁還有警方鳴笛嗡嗡聲接近，警方指出，當時陳男與女友因自撞撞擊力過大，立即通報119，要2人趴著在等待救護車來前，當場盤查釐清該車輛是否涉及偽造車牌。

警方查出，修配廠老闆得知陳需要代步車時，主動將一輛車牌已被吊扣的車子借他，還拆另一輛車的車牌掛上，沒想到陳開上路後出事，陳如今不僅要吞下4張罰單，還得噴一大筆汽車維修費，損失超大。

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