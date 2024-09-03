台電搶修電力也搶救血荒！　北北區處號召共襄盛舉捐血活動傳愛心

▲台電台北北區營業處舉辦捐血活動。（圖／台電提供）

記者郭運興／台北報導

台電肩負穩定供電任務，遇停電事更要讓民眾儘早復電；同時也積極熱心社會公益，以實際行動搶救血荒。台電北北區營業處今(3日)舉辦捐血活動，邀請北投區一德里辦公處、台北捐血中心、慈濟及華碩等團體共襄盛舉，透過結合社區力量，讓大家挽起袖子捐血不落人後，讓「真善美愛」力量擴散社會每個角落。

處長許一女表示，捐血好處多多，鼓勵大家踴躍捐血，為血庫注入愛的力量，捐血一袋就能救人一命，讓生命延續，還能做好自主健康管理，減少壓力焦慮，內心快樂滿足。

許一女說，台電亦利用這次舉辦捐血活動的機會，向現場捐血民眾分享下載台灣電力APP的好康服務，亦宣導節能減碳、節電及用電安全等相關知識，讓民眾能便利用電安心生活。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏說，挽袖捐血民眾相當踴躍，許多捐血者攜帶家人朋友共同參加，其中有民眾已經是第105次的捐血，顯現大家對生命的熱愛，捐血救人的信念，因為每一袋捐血可以改變他人的命運，可以讓人延續生命的機會。

最後，里長黃玉樹表示，感謝台電北北區處結合社區舉辦捐血活動，展現熱心公益對血庫鬧血荒的行動支持，也希望發揮拋磚引玉效益，鼓舞更多機關團體也能舉辦捐血活動，成為延續生命的助攻者，讓社會能夠更和諧幸福。