台電工程車倒車撞機車畫面曝！害母子雙亡...司機2萬交保

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄旗山區高92線旁產業道路昨（8/31）日上午10時許發生一起交通事故，一輛台電工程車倒車時，後方一輛機車閃避不及遭撞，機車上母子檔遭捲車底，救出時意識不清，母子送往旗山醫院搶救無效；肇事的工程車林姓司機被警方過失致死罪移送橋頭地方檢察署，經檢察官訊問後，將林姓嫌疑人以2萬元交保候傳。

▲高雄工程車倒車釀禍，機車母子檔遭捲車底送醫不治。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲騎機車的母子被工程車撞倒，送醫不治。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而車禍當下的監視器畫面也隨之曝光，當時肇事的台電工程車原本正常行駛，開到預定工作地點時準備倒車，這時49歲的何姓女子騎機車載著9歲兒子黃童剛好跟在工程車後方，由於產業道路狹小，何女停下後，開車的林男疑似沒注意到後方有機車，直接倒車撞倒何女和黃童。

▲高雄工程車倒車釀禍，機車母子檔遭捲車底送醫不治。（圖／記者吳世龍翻攝）

車禍發生後，工程車林姓駕駛未受傷，何女與黃童全身擦挫傷，被拉出車底時意識不清，緊急送往旗山醫院救治，但仍急救無效。林姓駕駛酒測值為0，女騎士待抽血檢驗，至於詳細的車禍肇責警方還要進一步調查釐清。

旗山分局警方在訊後，依過失致死罪將工程車駕駛林男移送地檢署，檢察官訊問後，裁定以2萬元交保候傳。

對於車禍意外，台電鳳山區處表示，工程車現場在進行變壓器不良汰換工作，倒車時與機車發生事故，目前同仁已於派出所製作筆錄，本處將派員向家屬慰問致意。