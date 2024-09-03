鬼月掰掰！中部O型血庫存不到1周　「舒跑哥」籲挽袖做公益

▲中部O型血庫存不到1周，一場大型捐血活動今天在行政院中部聯合服務中心登場。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

過往因民眾禁忌，鬼月捐血情況不踴躍，昨（2）日 鬼門關，今天馬上就有大型捐血活動在行政院中部聯合服務中心登場，台中捐血中心指出，近期血庫O型血較短缺，但醫院需求量仍大，希望民眾熱心捐血，今日活動至下午4時。

今天綽號「舒跑哥」維他露基金會副執行長詹益榮也現身捐血車前，他說，今天是他第398次捐血，「捐血不僅自己身體健康，更能幫助他人，是很好的活動，鼓勵大家來參加」。

▲「舒跑哥」累計捐血將近400次，今天也呼籲大家挽袖做公益。（圖／記者白珈陽攝）



台中捐血中心企劃課長徐文慧表示，台中捐血中心要提供中、彰、投、雲4縣市，共600多家醫院，每天約1800袋的血量，而O型血袋需要7至10天的庫存量才安全，但近期可能受到午後雷陣雨影響，民眾行動力低，O型血較短缺，一度僅剩5天以下的庫存量，且有44％人口數為O型血，需求量仍大，呼籲民眾踴躍捐血，要記得帶身分證。

▲主辦單位準備澎湃禮物邀請大家捐血做公益。（圖／記者白珈陽攝）



警廣電台台中分台今天上午9時在行政院中部聯合服務中心舉行大型捐血活動，中廣指出，今天完成捐血250c.c.的民眾，可獲得飲品、環保提袋、沐浴露、洗碗精、長襪、咖啡包、口罩、登山杖等禮品；捐血500c.c.的人，還加贈洗髮精、洗衣精。