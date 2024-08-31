台電工程車施工中倒車「撞死母子檔」　台電道歉了

▲高雄工程車倒車釀禍，機車母子檔遭捲車底。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

台電一輛工程車今（31）日上午在旗山區高92線旁產業道路進行變壓器不良汰換工作，駕駛倒車時疑未注意，撞到準備去跟同事聚餐、騎乘機車的母子檔，49歲婦人與9歲兒子雙雙被捲入車底，送醫不治。對此，台電表示，同仁已於派出所製作筆錄，本處將派員向家屬慰問致意。

經了解，44歲林姓男子今駕駛台電工程車，在高92線旁產業道路上倒車時，疑似未注意其他人車安全，撞上一部49歲何姓女子所騎乘的機車，49歲婦人當時騎車載著9歲兒子，要去里港與同事聚餐，兩人慘被捲入車底，救出時都意識不清送醫，但經搶救後仍不治，母子雙亡。

▲▼高雄工程車倒車釀禍！機車母子檔遭捲車底送醫搶救不治。（圖／記者吳世龍翻攝）

林姓駕駛酒測值為0，女騎士待抽血檢驗，至於詳細的車禍肇責警方還要進一步調查釐清。台電鳳山區處表示，今（31）本處工程車現場在進行變壓器不良汰換工作，倒車時與機車發生事故，目前同仁已於派出所製作筆錄，本處將派員向家屬慰問致意。

旗山分局表示，將依據道路交通管理處罰條例第 50 條，倒車時不注意其他車輛或行人，對工程車林姓駕駛處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。