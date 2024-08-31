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美國紐西蘭戰略對話　關切台海、促和平解決兩岸問題

▲▼ 美國副國務卿康貝爾（左2）和紐西蘭外交暨貿易部秘書長柯瑞（右2）30日進行會談。（圖／翻攝自X／DeputySecState）

▲ 美國副國務卿康貝爾（左2）和紐西蘭外交暨貿易部秘書長柯瑞（右2）30日進行會談。（圖／翻攝自X／DeputySecState）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電

美國與紐西蘭戰略對話今天登場，強調維持台海和平穩定的重要性，及鼓勵和平解決兩岸問題。兩國也高度關切南海發生的危險、破壞穩定及挑釁舉動，尤其是中國船對菲律賓船的行為。

美國國務院上午指出，紐西蘭外交暨貿易部秘書長柯瑞（Bede Corry）及美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）在紐西蘭最大城奧克蘭會談，聚焦太平洋發展、印太戰略局勢、中東及俄羅斯侵略烏克蘭等。雙方強調維護國際法原則，包括自由航行與和平解決爭端的必要性。

兩人指出，這次會面的時機，正值全球挑戰促使紐西蘭和美國強化合作以支持共同價值及利益，包括倡議法治、民主、人權、貿易與投資，及人與人的交流。

紐西蘭向來是情報分享組織五眼聯盟（Five Eyes）之中，對北京立場相對溫和或「音量較小」的成員。然而，近年紐西蘭也開始公開討論中國令人憂心的舉動，中國與索羅門群島2022年簽訂安全協議後更是如此。

根據美國國務院發出的對話摘要，雙邊都強調有必要強化與志同道合國家的作業互通能力（interoperability），以因應共同挑戰。在這樣的背景下，美國也表示大力支持澳洲和紐西蘭之間的密切合作關係，了解這對區域穩定及繁榮的重要性。

美紐這回戰略對話也強調兩國與太平洋島嶼的深厚關係，及持續在太平洋地區合作的承諾，以支持太平洋優先事項及太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）的中心地位等。

兩國決心在太平洋地區就海事、經濟繁榮和基礎設施等議題合作。雙邊也了解歐洲-大西洋與印太安全穩定間日益強化的互聯性，樂見北大西洋公約組織（NATO）與印太夥伴深化協調作業。

柯瑞與康貝爾還討論「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），確認紐西蘭有興趣在AUKUS第二支柱下探討先進能力計畫合作的立場。

美國與紐西蘭舉行戰略對話，適逢「太平洋島國論壇」發表聯合公報確認支持台灣參與論壇的地位不變。不過，在中國施壓後，論壇網站已移除公報檔案。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，太平洋島國論壇閉幕記者會後，中國太平洋島國事務特使錢波隨即以強烈措詞，向論壇秘書長瓦卡（Baron Waqa）表達不滿。「這是某人所犯下令人訝異的大錯，我不確定，但必須修正」。

北京近年在南太出手連連，據報打壓台灣的事件還包括，透過索羅門阻止台灣參加明年於索國舉行的太平洋島國論壇。

對於是否將協助台灣持續參與論壇，美國國務院發言人27日以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，台灣是有能力、積極參與、民主且負責任的國際社會成員。

「我們都能從台灣的專業知識受益，以因應全球當前一些最棘手的挑戰，我們將繼續支持台灣有意義地參與國際組織。」（編輯：徐睿承）

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