中秋搶鮮！蘇澳區漁會推鱻宴搶鮮集錦漁貨禮盒　限量優惠

▲▼蘇澳區漁會推出中秋「鱻宴搶鮮集錦禮盒」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中秋搶鮮！宜蘭蘇澳區漁會為了讓消費者在中秋節享受到最新鮮的海鮮，特別推出「中秋團圓漁貨搶鮮購專案」。此專案包含兩款禮盒，分別為「鱻宴搶鮮集錦禮盒」與「白腹鯖魚片禮盒」，兩款禮盒皆為限量優惠價，先購先贏。

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蘇澳區漁會「鱻宴搶鮮集錦禮盒」則包含10大項目，包括黑鮪魚腹肉魚排、大比目魚、漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮M號大干貝、鯖魚片、鬼頭刀魚排、鬼頭刀香腸，以及新品上市的鬼頭刀魚丸。這款魚丸是全台魚肉含肉率達百分之65最高的魚丸，Q彈有勁，魚香四溢。原價2,380元，現在搶鮮購優惠價只要1,999元，限量1200盒。

「白腹鯖魚片禮盒」內含12片白腹鯖魚片，每片160g，原價720元，現在限量優惠價只要600元。白腹鯖魚片，又稱扁仔青飛，其油脂豐厚，口感絕佳。

蘇澳區漁會更推出預購特惠活動，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購的前300名者，每人可享9折優惠，名額有限，要買要快！活動即日起至售完為止。

蘇澳區漁會網路商城https://www.afish.com.tw預購服務專線：03-9972808。鱻宴禮盒運費每盒160元，兩盒以上（同一地點）免運費。宅配出貨日期：9/10~9/13（出貨後約2~3天到貨）。