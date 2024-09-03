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月薪30K！她被討「1萬孝親費」不開心　爸喊：同事小孩都給1萬5

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲爸媽要求原PO每月給1萬元孝親費。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些父母會要求子女給孝親費，近日有女網友發文表示，父母要她在開始工作之後，每月給1萬元的孝親費，但對於「被討錢」的這種感覺，實在讓她不舒服，有人的爸媽也是這樣的嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「孝親費給一萬元」為標題發文，提到她今年才剛畢業，父母就說等她開始工作之後，每個月都要給1萬元的孝親費。她起初認為，如果她住在外面的話，花費確實會比這1萬元還要多，可是讓她不開心的點，其實是爸爸「用討的」那種態度。

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爸爸甚至還說，同事的小孩都給1萬5000元的孝親費，他們只要1萬元而已，有什麼好不開心？何況這本來就是應該的。原PO透露，每次爸爸要她快點把錢拿出來時，她就覺得很不舒服，而且她現在月薪不過30K而已，有人的爸媽也是這樣嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「回他：別人爸爸給頭期買房，那我呢」、「你就跟你父母說，某某某他爸爸幫他買信義區豪宅、某某某他阿公爸爸幫他買民生社區，我的呢」、「別人的爸媽都不會拿孝親費還贊助買房好嗎」。也有網友建議，「勸你搬出去住，你爸媽這種態度，你遲早會被他們的負能量影響，然後孝親費並不是什麼義務或很普遍的事，我身邊朋友完全沒有被要求孝親費」。

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