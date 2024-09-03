諷「不知道」成柯文哲政治生命葉克膜　吳靜怡：像無能失智稻草人

▲柯文哲無保請回。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭約談調查，2日凌晨裁定無保請回，柯也透露，「容積率840%自己完全不知道」。對此，政治評論員吳靜怡今（3日）表示，柯文哲成為智商87的「不知道先生」，從木可公關匯款到京華城容積率案什麼都說不知道。她批評，「不知道」成為柯文哲維持政治生命葉克膜，像是無能失智的稻草人，蓋章都能不知道、親簽日期還能裝傻，皮諾丘鼻子還能長到多長。

吳靜怡表示，柯文哲從智商157成為智商87的「不知道先生」，更新版柯語錄「對的事情做，不對的事情不知道，就對了」。

吳靜怡指出，木可公關匯款450萬鉅額現金給柯文哲私人戶頭，柯文哲說不知道；民眾黨匯款7000多萬補助款給柯文哲私人戶頭，他也說不知道；端木正調節2000萬疑似作假帳，他還是說不知道；買商辦現金4300萬怎麼來，不知道；京華城容積率840%，不知道。

吳靜怡批評，「不知道」成為柯文哲維持政治生命的葉克膜，像是無能失智的稻草人。以前看民調假老二以為柯文哲是塑膠做的，現在沒想到是橡皮做的！

最後，吳靜怡強調，柯文哲蓋章都還能不知道，什麼才是「橡皮圖章」，親簽了日期還能裝傻。躺著比坐著還高的柯文哲，皮諾丘鼻子還能長到多長！

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）