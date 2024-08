大火狂燒！巴西一家三口絕望逃生　眾人眼前7樓跳下亡

▲一對夫妻帶著孩子跳窗逃生喪命。(圖/翻攝自g1)

巴西27日一棟住宅大樓發生火災,猛烈火勢迅速蔓延,7樓一對夫妻帶著2個月大的兒子就站在窗邊,不顧一切想逃離身後的火海煉獄,在眾多圍觀者面前跳樓逃生喪命。

每日郵報、太陽報等報導,事發於戈亞斯州瓦爾帕萊索(Valparaíso de Goiás),這對夫妻檔利馬(Luiz Evaldo Lima)與奧利維亞(Graciane Rosa de Oliveira)育有2個孩子,當7歲女兒外出上課期間,家中發生火災。

Uma verdadeira tragédia em Valparaíso de Goiás. 3 pessoas, um casal e uma criança, morreram num incêndio, agora há pouco, num condomínio residencial na cidade.

De acordo com os bombeiros, a família se jogou do apartamento no 7° andar no momento das chamas.

