大火狂燒！巴西一家三口絕望逃生　眾人眼前7樓跳下亡

▲一對夫妻帶著孩子跳窗逃生喪命。（圖／翻攝自g1）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西27日一棟住宅大樓發生火災，猛烈火勢迅速蔓延，7樓一對夫妻帶著2個月大的兒子就站在窗邊，不顧一切想逃離身後的火海煉獄，在眾多圍觀者面前跳樓逃生喪命。

每日郵報、太陽報等報導，事發於戈亞斯州瓦爾帕萊索（Valparaíso de Goiás），這對夫妻檔利馬（Luiz Evaldo Lima）與奧利維亞（Graciane Rosa de Oliveira）育有2個孩子，當7歲女兒外出上課期間，家中發生火災。

Uma verdadeira tragédia em Valparaíso de Goiás. 3 pessoas, um casal e uma criança, morreram num incêndio, agora há pouco, num condomínio residencial na cidade.

De acordo com os bombeiros, a família se jogou do apartamento no 7° andar no momento das chamas.

Testemunhas relataram… pic.twitter.com/7GemJ3stpR — Brunno Melo (@BrunnoMeloCBN) August 27, 2024

目擊者稱，當時大樓火勢迅速蔓延且相當猛烈。附近居民費雷拉（Felipe Ferreira）透露，當時看到一對夫妻檔帶著孩子站在窗邊，「我們當時大喊叫他們不要跳，但是火勢立刻撲上來，最後他們往下跳，當場死亡」。

當局已展開相關調查，釐清大樓起火原因，夫妻檔利馬、奧利維亞以及2個月大孩子李奧（Léo Oliveira de Lima）於27日過世。當地消防部門隊長羅德里奎茲（Fábio José Rodrigues）向當地媒體透露，他們一家死於絕望。

在火災發生後，消防人員疏散事發街區的居民，總計15人吸入煙霧送醫，奧利維亞母親等人從火場中被救出，夫妻倆的7歲女兒與親屬們同住。