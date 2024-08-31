槓上馬斯克！巴西最高法院下令「全境封鎖X平台」　翻牆要罰款

▲ 馬斯克旗下X平台在巴西被禁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西最高法院30日下令，暫停美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X在當地的服務，原因是X未遵守法院此前要求審核平台內容，以及在巴西指定一名法律代表的命令。

綜合CNBC等外媒，除了在巴西全境暫停X營運，大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）還警告，使用VPN或其他方式「翻牆」訪問X平台的個人或企業將處以罰款。

法院30日透過網站發表聲明，稱已下令「在全國範圍內即刻全面暫停X營運，直到法院的司法裁決被遵守，並支付相應罰款」，這項命令將持續有效，「直到該公司指定巴西代表為止」。

此前，法院28日要求馬斯克和X在24小時內指定一名巴西業務法律代表，否則將面臨暫停服務的處罰，29日晚間的截止期限已經過去。

巴西10月將舉行市政選舉，根據現行法規，在巴西營運的社群媒體公司必須雇用專人處理政府要求，撤除政治相關錯誤訊息或煽動暴力的內容。但X並未指定巴西代表，該公司本月稍早曾宣布，會將所有員工撤出巴西，以避免任何人因未遵守法院命令被捕。

在巴西暫停X服務恐怕為這家已經陷入困境的公司帶來更多問題，根據Oosga市場調查，巴西有逾1.71億活躍社群用戶。

馬斯克曾多次譴責莫瑞斯的命令是言論審查，「巴西的壓迫政權非常害怕人們了解真相，他們會讓所有試圖了解真相的人破產」。