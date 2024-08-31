　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槓上馬斯克！巴西最高法院下令「全境封鎖X平台」　翻牆要罰款

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲ 馬斯克旗下X平台在巴西被禁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西最高法院30日下令，暫停美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X在當地的服務，原因是X未遵守法院此前要求審核平台內容，以及在巴西指定一名法律代表的命令。

綜合CNBC等外媒，除了在巴西全境暫停X營運，大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）還警告，使用VPN或其他方式「翻牆」訪問X平台的個人或企業將處以罰款。

法院30日透過網站發表聲明，稱已下令「在全國範圍內即刻全面暫停X營運，直到法院的司法裁決被遵守，並支付相應罰款」，這項命令將持續有效，「直到該公司指定巴西代表為止」。

此前，法院28日要求馬斯克和X在24小時內指定一名巴西業務法律代表，否則將面臨暫停服務的處罰，29日晚間的截止期限已經過去。

巴西10月將舉行市政選舉，根據現行法規，在巴西營運的社群媒體公司必須雇用專人處理政府要求，撤除政治相關錯誤訊息或煽動暴力的內容。但X並未指定巴西代表，該公司本月稍早曾宣布，會將所有員工撤出巴西，以避免任何人因未遵守法院命令被捕。

在巴西暫停X服務恐怕為這家已經陷入困境的公司帶來更多問題，根據Oosga市場調查，巴西有逾1.71億活躍社群用戶。

馬斯克曾多次譴責莫瑞斯的命令是言論審查，「巴西的壓迫政權非常害怕人們了解真相，他們會讓所有試圖了解真相的人破產」。

ET快訊
快訊／洪總衝撞「小房間」　遭重罰2萬
快訊／搜索畫面公布！　民眾黨控北檢公然說謊
柯文哲拒絕夜間偵訊遭捕　李彥秀：「押人取供」恐違反比例原則
柯文哲遭逮　鄭家純 「低胸開香檳 」包場慶祝！畫面超兇
快訊／小草中暑！　北檢門口當場軟倒
桃園女突跳車重摔死亡！　男友只打119沒停車
柯文哲遭當庭逮捕　法學者曝真正原因：地檢署不是你家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

槓上馬斯克！巴西最高法院下令「全境封鎖X平台」　翻牆要罰款

因應中國威脅！日本明年度國防預算逼近2兆元　創歷年新高

日本旅遊注意！11月起禁「騎腳踏車滑手機」　酒駕騎車也罰

美國紐西蘭戰略對話　關切台海、促和平解決兩岸問題

竊賊認出法官同學痛哭影片爆紅！　他「出獄9年後」卻犯更大條

中國施壓！　太平洋島國論壇公報「移除挺台灣參與文字」

吊床綁電線桿突倒塌！　小販補眠「遭重壓慘死」

愛心章魚燒6顆2元遭「10倍價」轉賣！　佛心老闆急喊卡

補助13萬！鼓勵東京單身女「下鄉結婚」　日本政策被罵翻喊停

F-16作戰墜毀釀1死　澤倫斯基將空軍司令解職

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

柯文哲遭搜索、帶往廉政署　柯媽喊冤：我孩子絕對清白

檢調入家門搜4小時柯現身！喊：執政當局說明有什麼證據

槓上馬斯克！巴西最高法院下令「全境封鎖X平台」　翻牆要罰款

因應中國威脅！日本明年度國防預算逼近2兆元　創歷年新高

日本旅遊注意！11月起禁「騎腳踏車滑手機」　酒駕騎車也罰

美國紐西蘭戰略對話　關切台海、促和平解決兩岸問題

竊賊認出法官同學痛哭影片爆紅！　他「出獄9年後」卻犯更大條

中國施壓！　太平洋島國論壇公報「移除挺台灣參與文字」

吊床綁電線桿突倒塌！　小販補眠「遭重壓慘死」

愛心章魚燒6顆2元遭「10倍價」轉賣！　佛心老闆急喊卡

補助13萬！鼓勵東京單身女「下鄉結婚」　日本政策被罵翻喊停

F-16作戰墜毀釀1死　澤倫斯基將空軍司令解職

陳柏毓開賽12上12下先發5局無失分　鄭宗哲同場敲長打

騎136線道摔10米深谷昏迷！Apple Watch報案　22歲男宣告不治

吳尊打地鋪「陪女兒排泰勒絲演唱會7hrs」！　苦力追星被讚：超讚老爸

白營質疑檢調「迫害」柯文哲　綠委：難道司法碰到民眾黨就要轉彎？

快訊／洪總賽後不滿判決衝撞「小房間」　聯盟重罰2萬

高盛啟動裁員至多達1800名　外媒：持續到秋末

母女一起素顏被綠茶粉攻擊　女兒感性告白惹哭王彩樺

桃園失聯移工見警！攔車硬上不成　落跑200米累癱被逮

畫面公開！民眾黨控北檢公然說謊：未照搜索票範圍搜索

必定聲押？沈富雄曝柯文哲3狀況「預言最終下場」：他心裡有數

大型群聚！1百多隻貓咪同時放飯　畫面超壯觀...網笑：好想住進去

國際熱門新聞

飛機氧氣罩離奇掉落　乘客恐慌爆哭

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

竊賊認出法官同學痛哭爆紅　他出獄卻犯更大條

愛心章魚燒6顆2元遭10倍價轉賣　老闆急喊卡

珊珊跟慢跑一樣慢　日本地下神殿啟動了

人妻「肉償」車震維修工　夫返家驚見雙屍

F-16作戰墜毀　澤倫斯基將空軍司令解職

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

補助13萬鼓勵東京女下鄉結婚　日政策被罵翻

中國施壓太平洋島國論壇　公報移除挺台文字

吊床綁電線桿突倒塌　小販補眠「遭重壓慘死」

女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

北韓「洗腦夏令營」！留學生暑假遭召回思想審查

更多熱門

相關新聞

建材公司欠稅1112萬元拒繳負責人聲請管收獲准

建材公司欠稅1112萬元拒繳負責人聲請管收獲准

位於台南市某建材公司滯欠2021、2022年度營利事業所得稅，經移送機關財政部南區國稅局佳里稽徵所，移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額合計新台幣1112萬3286元拒繳，行政執行署向台南地院聲請管收39歲吳姓負責人獲准。

馬斯克關閉X總部 　正式退出舊金山

馬斯克關閉X總部 　正式退出舊金山

砸大谷綁架你小孩！光芒投手妻子反擊

砸大谷綁架你小孩！光芒投手妻子反擊

喊人妻寶貝、愛你！閨蜜挨告要賠8萬

喊人妻寶貝、愛你！閨蜜挨告要賠8萬

大火狂燒！巴西一家三口逃生7樓跳下亡

大火狂燒！巴西一家三口逃生7樓跳下亡

關鍵字：

巴西ElonMuskX平台法院社群媒體

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

柯文哲拒夜詢欲離開遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

陳時中：柯文哲10年前後「反差有夠大」

柯文哲北檢複訊　被問一句話笑了

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

應曉薇被周遊挖出道　羈押前1舉動反常

還沒問到京華城！柯文哲律師曝訊問內容　「12小時都在問木可」

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面