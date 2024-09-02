他開車放「這一物」突呼吸困難　專家曝嚴重後果

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者楊庭蒝／綜合報導

最近，上海市閔行區發生了一起由乾冰引發的安全事故。據報導，張先生在駕駛途中突然感到呼吸困難，差點失去意識。所幸警察及時到場，破窗將其救出並送往醫院，經過緊急處理後，張先生已經康復出院。

綜合陸媒報導，事件發生的原因是張先生的車輛後備箱內裝有一箱冷飲，使用了固態二氧化碳（即「乾冰」）來保溫。乾冰在密閉空間內揮發產生大量二氧化碳氣體，張先生在封閉的車廂內吸入了過多的二氧化碳，導致了呼吸困難和身體不適。幸運的是，救援及時，否則可能會造成更嚴重的窒息風險。

乾冰，作為固體二氧化碳，廣泛用於食品冷藏等領域。然而，若使用不當，可能引發嚴重後果。乾冰揮發後形成的二氧化碳氣體在密閉空間內會導致氧氣濃度下降，造成窒息風險；在密閉容器中使用乾冰，還可能引起容器爆炸；乾冰接觸皮膚也會引起凍傷。

為了避免類似事故的發生，專家建議：

●不要將乾冰存放在密閉容器或冰箱中。

●不要在密閉空間內使用乾冰。

●操作乾冰時應佩戴防凍手套，避免直接接觸。

●一旦感到呼吸困難或其他不適，應立即離開乾冰所在區域。

此次事件後，碧江路派出所還特別進行了乾冰使用安全教育，提醒民眾在日常生活中正確使用乾冰，確保自身安全。

