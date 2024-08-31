葉門嚴重洪災釀97死！450萬人陷糧食危機　霍亂疫情大爆發

▲葉門爆發嚴重洪災近1個月，導致近百人喪命。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

葉門發生嚴重洪災，根據聯合國最新統計，光是過去1個月來，嚴重洪水氾濫已經造成至少97人死亡，並因此加劇了450萬名因為長年戰爭而流離失所的人的糧食短缺危機，甚至因為洪災導致霍亂疫情大爆發。

根據CNN報導，聯合國難民署（UNHCR）30日發布的最新報告指出，自7月中季風季節開始，葉門已有超過5.6萬個家庭受到影響，其中有3.3萬個家庭遭到重創。

這一波洪災更導致目前葉門國內450萬名因為戰爭流離失所、急需人道救援的葉門人處境更加糟糕。

▲受到洪水災情影響，當地糧食短缺問題越發嚴重。（圖／達志影像／美聯社）



葉門自2014年爆發內戰以來，葉門反抗軍「青年運動」（Houthis）奪取了首都沙那，並推翻了國際公認、沙烏地阿拉伯支持的政府，在往後幾年衝突升溫，並進一步升級成由沙烏地阿拉伯領導的聯軍與伊朗支持的「青年運動」之間的全面戰爭，聯合國更稱之為「全球最嚴重的人道主義危機之一」。

不僅如此，葉門反抗軍「青年運動」還在以色列因哈瑪斯突襲反擊後，對以色列發動襲擊。更進一步促使流離失所的葉門人陷入糧食危機。根據聯合國指出，有85%流離失所的葉門家庭無法滿足正常糧食需求，許多家庭更因此減少了吃飯的分量與頻率。

當地議會秘書長奇卡姆（Ali al-Zikam）在臉書上表示，西部馬胡維特省的梅爾漢區有33人在洪水中喪生，超過200棟房屋受損。洪水還沖走了5輛車，導致更多人失蹤。紅新月會葉門分會報告稱，當地至今仍有38人失蹤，救援工作正在積極進行。

根據《法新社》報導，受到洪災影響，當地霍亂疫情更加嚴重。據聯合國統計，葉門全國有近16萬4000件疑似霍亂病例，如果未能控制，病例恐持續攀升至25萬件。