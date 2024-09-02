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大陸 大陸焦點 特派現場

《黑神話：悟空》只是開始？　投資人：下一部3A鉅作在路上了

記者廖翊慈／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發動作RPG《黑神話：悟空》8月20日上線至今，人氣不斷飆升。遊戲科學的早期投資者英雄遊戲公司董事長應書嶺表示，他知道至少有一款類似的遊戲正在開發中，《黑神話：悟空》只是個開始。

據《財聯社》報導，《黑神話：悟空》在發售三天後，銷售量突破1000萬套。根據國外數據分析公司VG Insights的數據預計，截至目前，《黑神話：悟空》的總銷量已經達到了1690萬份，且該遊戲的總收入已經超過了8.12億美元。作為中國首個國產3A遊戲，《黑神話：悟空》的成功，顯示中國遊戲市場的巨大潛力。

▲陸產3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝遊戲科學）

▲大陸產出的首款3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝遊戲科學）

應書嶺表示，「我認為下一款國產3A級遊戲很可能非常接近了，因為《黑神話：悟空》已經向所有人展示了，一款中國製造的3A級遊戲，可以達到如此高的全球銷量。」

應書嶺對於自己了解到的第二部3A級遊戲則說道，「在英雄遊戲的商業夥伴已經投資了這款遊戲。」但他拒絕透露具體的時間。

至於《黑神話：悟空》的銷售有多好，應書嶺只是透露，銷量「遠遠超過」了1000萬部，不過他也暗示，實際銷量還沒有在1000萬的基礎上翻倍，「我預計，中國至少有5到10個具有千年歷史的故事可以製作成遊戲。」

▲《黑神話：悟空》8月20日上線至今熱度不斷。（圖／翻攝自微博）

▲《黑神話：悟空》8月20日上線至今熱度不斷。（圖／翻攝自微博）

應書嶺表示，「如果我創造了一個新東西，我不知道人們是否會喜歡它，但如果它已經存在了1000年，人們肯定會喜歡它，我們不知道為什麼它能流傳這麼多年，但我們只需要尊重原始的設定及工藝。」

他還表示，在未來，公司的遊戲發行將從一開始就制定全球策略，同時他也希望，海外的3A級遊戲開發商，能夠意識到中國市場的龐大，並為中國玩家客製化更多功能，「中國是一個大國，我們談論的是100萬玩家同時參與遊戲。」晨星公司高級股票分析師Ivan Su則補充說道，「中國有6億遊戲玩家」，是不容小覷的市場規模。

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