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大陸 大陸焦點 特派現場

《黑神話：悟空》中發現遊客景區塗鴉　網笑翻：華妃怎麼在這

記者廖翊慈／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發動作RPG《黑神話：悟空》20日上線至今，各種話題屢上熱搜。一名大陸玩家近日在遊戲場景發現，疑似遊客在景區刻的內容「世蘭好運」也被做了進去，引起熱議。

據《山海新聞》報導，該名玩家表示，那個遊戲場景的取景地是在小西天，發現塗鴉的地方為戒語廊正對土地廟右側的牆上，疑似是在現實中遊客此前的塗鴉，「文字疑似是『世蘭好運』，下方還有一些塗鴉看不清楚內容。」

▲玩家發現遊客的塗鴉。（圖／翻攝自微博）

▲玩家發現遊客的塗鴉。（圖／翻攝自微博）

景區工作人員對此回應，先前沒有遇到亂塗亂畫的情況，已上報核實處理。不少人表示，應嚴懲亂塗鴉的遊客，永久禁止進入景區。

相關影片引起熱議，不少網友指出，「是年世蘭吧，《甄嬛傳》裡的華妃，也算文物了呢」、「華妃妳怎麼在這呢」。還有內行人指出，「這不是故意做進去的，本來就是用的真實掃描影像做的紋理貼圖。」

▲《甄嬛傳》華妃（圖／翻攝自YouTube）

▲《甄嬛傳》中的年世蘭又名華妃。（圖／翻攝自YouTube）

《黑神話：悟空》是中國首款3A（高品質、高體量、高成本單機遊戲）大作，自8月20日上線以來，遊戲熱度持續攀升，玩家數不斷創下新高。官方消息顯示，截至8月23日21點，《黑神話：悟空》全平台銷售超過1000萬套，全平台最高同時線上人數達300萬。

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