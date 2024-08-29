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4.5元就可玩？《黑神話：悟空》盜版猖獗　網實測傻眼：是西遊記

記者廖翊慈／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發動作RPG《黑神話：悟空》20日上線至今，人氣不斷飆升。不少玩家近日發現，閒魚平台上有多名賣家販售盜版，價格最低只要1元（人民幣，下同，約台幣4.5元）即可買到解壓縮包，吸引不少人購買。

綜合陸媒報導，二手交易平台閒魚上出現「1元黑悟空下載即玩」，總量120G的安裝包符合官方遊戲容量。還有小紅書等多平台出現「9.9元暢玩黑神話（約台幣45元）」等交易資訊。對於這款268元（約台幣1219元）的遊戲，不計其數的用戶可能只花費1元，即可下載盜版「嚐鮮」。

▲▼黑神話悟空盜版。（圖／翻攝自微博）

▲閒魚平台上的盜版悟空。（圖／翻攝自微博）

專家指出，這些涉及盜版、帳號共享的「黑產」背後，更嚴重的是，存在著未成年人規避法規的風險，「而如何應對盜版遊戲和共享遊戲，將會是《黑神話：悟空》要應付的一大難關，也是阻礙遊戲真正成功的最後一道坎，甚至可能『殺死中國國產遊戲』。」

▲▼黑神話悟空盜版。（圖／翻攝自微博）

▲▼多個平台發現，不少再販售《黑神話：悟空》盜版的賣家。（圖／翻攝自微博）

▲▼黑神話悟空盜版。（圖／翻攝自微博）

有玩家實測，下單了售價1元的盜版黑悟空商品，下單後，賣家直接發送來一個夸克網盤連結，其中包含了黑神話悟空的上百GB遊戲壓縮包，另外還有一個黑神話悟空遊戲修改器。賣家表示，遊戲下載之後直接安裝，如果手殘打不過去，可以使用修改器進行修改，「要盡快下載，免得被刪除」。

有玩家下單後，收到的是一整套《西遊記》的高清影片，還有人收到各種「NG版悟空」，像是動畫版的吉吉國王，有的甚至是直接給另一款遊戲「原神」但改名成「猿神」，讓不少玩家哭笑不得。

▲▼黑神話悟空盜版。（圖／翻攝自微博）

▲有網友實測，購買盜版收到一套《西遊記》影片。（圖／翻攝自微博）

除Steam平台外，還有賣家在販售PS5版本帳號，售價在80至199元不等。實際上，類似的盜版遊戲、帳號販賣、出租等行為在不同平台屢見不鮮，不但有很多人存在著對應的需求，而且在私聊中，這些賣家還承諾「不會封號，拍下即玩」，這樣的說法又大大增加了吸引力。

▲▼黑神話悟空盜版。（圖／翻攝自微博）

▲有網友收到的盜版悟空。（圖／翻攝自微博）

報導指出，同時，透過共享、租號等方式，本身也違反了許多遊戲平台的相關規定。Steam平台使用者協議明確指出，您有權將內容和服務用於個人用途，但不得以任何方式向其他方出售、授予內容和服務的擔保權益或轉讓內容和服務的複製品，也不得將內容和服務出租、租賃或授權給他人， 除非本協議其他部分明確允許的範圍。

閒魚客服回應，閒魚受理檢舉的範圍有「賣家承認售假、疑似售假、盜版」，如果用戶感知到商品有問題，是可以向平台方檢舉的。其餘相關平台也表示，會盡力下架盜版遊戲的賣家。

根據先前採訪，《黑神話：悟空》製作人馮驥曾透露，如果玩家暢玩遊戲1小時，每小時開發成本在1500萬至2000萬元，而作為一款關卡類動作遊戲，《黑神話：悟空》目前來看體量至少有30小時，這意味著其遊戲成本至少4.5億元，而由於遊戲本身是單機買斷性質，網上盜版、共享的每一個帳號，都意味著遊戲廠商少了一份實際的收入，對《黑神話：悟空》這樣的遊戲而言更是災難，因為其本身沒辦法和《原神》、《王者榮耀》那樣透過後續運作來持續獲利，所以，對於爆紅的「猴哥」來說，黑產或許是成功道路上的一道坎。

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