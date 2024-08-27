《黑神話：悟空》無法登錄！　Steam一夜遭「28萬次攻擊」

▲大陸製作的3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝遊戲科學）

記者廖翊慈／綜合報導

中國遊戲科學（Game Science）開發動作RPG《黑神話：悟空》20日上線至今，熱度不斷。《黑神話：悟空》玩家們24日卻反饋無法登錄，進不去遊戲。根據Steam中國區代理完美世界競技平台的公告指出，這次Steam崩潰，是受到大規模DDoS攻擊所致，至今仍在繼續中。

據《北京日報》報導，網路安全研究團隊「奇安信XLab實驗室」相關負責人表示，「無論是攻擊指令數量之大、主控殭屍網路之多，還是攻擊烈度之猛，攻擊組織之周密，本次DDoS攻擊在我們的視野中，都是近年來極為罕見的。」

▲多名玩家反映，無法正常操作。（圖／翻攝自微博）

《黑神話：悟空》是中國首款3A（高品質、高體量、高成本單機遊戲）大作，自8月20日上線以來，遊戲熱度持續攀升，玩家數不斷創下新高。官方消息顯示，截至8月23日21點，《黑神話：悟空》全平台銷售超過1000萬套，全平台最高同時線上人數達300萬。

報導指出，然而，由於Steam平台的突然崩潰，導致該遊戲的即時線上人數，一度驟降至百萬以下。先前曾有數據顯示，一款遊戲如果持續遭到攻擊一天，玩家數量將流失80%，這對遊戲而言是致命的。

▲Steam突一夜遭到攻擊。（圖／翻攝自微博）

奇安信Xlab實驗室技術人員指出，這次攻擊在多個方面創下了紀錄，首先是攻擊指令極大，較平常激增2萬倍，「這次攻擊事件中，Xlab實驗室一共觀察到了，28萬條針對Steam平台的攻擊指令，根據歷史觀察，過去針對Steam的攻擊也經常有，但是往往攻擊指令都在兩位數，昨天晚上直接暴漲2萬多倍，這麼高的攻擊指令數字，我們從業以來幾乎都是極其少見的。」

該名技術人員還表示，「其次是動用殭屍網路的規模極大，Xlab實驗室發現，有近60個殭屍網路主控發動了此次攻擊，其規模是上次川普與馬斯克直播訪談，遭到DDoS攻擊事件的15倍。」

技術人員說道，「第三是攻擊強度極猛，攻擊者火力全開，對Steam全球網站輪番攻擊，涉及中國、美國、新加坡、瑞典、德國13個國家和地區的107個Steam伺服器IP，並且在攻擊時間的選擇上，幾乎和當地遊戲高峰期（當地晚上和夜間）基本上重疊。」

▲《黑神話：悟空》於8月20日正式上線。（圖／翻攝自微博）

技術人員分析，截至目前，本輪DDoS攻擊仍在持續，「事實上，作為一款被全球玩家期盼已久的3A遊戲，《黑神話：悟空》在正式上線前後，就接連遭到各類黑客、網絡不法分子的『眷顧』，安全事件更是屢次發生，其中包括釣魚網站詐騙、遊戲資料外洩、偽裝外掛惡意程式等等，給遊戲企業和玩家帶來了不小的挑戰。」

技術人員還指出，26日上午攻擊從此前28萬多次的高峰值，下降至1萬餘次，攻擊還在繼續，目前《黑神話：悟空》玩家高峰人數仍維持在先前的241萬，名列歷史榜單第二，僅次於《絕地求生》。