墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他拍下現況：取締就是個笑話？

▲原PO直擊南灣出現一堆陽傘帳篷。（圖／翻攝爆料公社二社）



網搜小組／劉維榛報導

上個月底，墾丁南灣沙灘插滿陽傘佔位，墾管處聯手警方稽查拆除，共清除180頂陽傘，以及開出9張1000元罰單。然而不到一周，有網友傻眼直擊，南灣沙灘上陽傘朵朵開，開酸「似乎之前的取締就是個笑話！」照片曝光後，網友也紛紛回應「完全不想去」、「根本沒心改造墾丁」。

一名網友在臉書《爆料公社二社》上傳墾丁南灣的畫面，一望無際的沙灘，出現一排遮陽帳棚，讓他感嘆「業者故態復萌插陽傘佔地為王，似乎之前的取締就是個笑話，果然跟cheap說得一樣，墾管處就是個無能的單位！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片可見，沙灘上至少出現10個陽傘帳篷，上面有數字編號，下方也擺放數張椅子，也有遊客在棚裡觀海休息。不僅如此，原PO特地拿著今（2日）的報紙同框拍照，要證明是現在的南灣現況。

文章曝光後，引來5千多名網友搖頭回應，「水一定很深」、「罰3000元，誰會怕」、「沒有重罰沒有感覺」、「業者根本沒在怕的」、「有沒有一種可能，上一批沒付錢，這一批有付錢」、「都是一場秀而已」、「還能重新卡VIP位置？」「好不過兩天，國外重罰連飯店都不敢違規，台灣硬起來好嗎」、「海灘是私人地嗎？還是業者有跟國家租」、「完全不想去」、「根本沒心改造墾丁」。

事實上，墾管處表示，8月27日拆除沙灘陽傘後，事後有出動怪手等機具針對沙灘上放置篷帳、桌椅、車輛等工寮進行清除作業，有業者則自行僱工清除。

但因有業者未出面處理，生財工具也未依指定區域放置，違反「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動須知」，依據「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動契約書」違規扣點2點，處以新台幣1000元，截至目前為止已開單9張，開單後經再次查核未改善者，仍持續開罰。

▼陽傘帳篷都有編號。（圖／翻攝爆料公社二社）

