首要任務推「人本交通」　陳世凱：台灣觀光亮點還要努力

▲新任交通部長陳世凱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

由行政院發言人轉戰交通部長的陳世凱今（2日）上任，接下交通部長首要任務，陳世凱表示，人本交通與便捷台灣是首要努力，觀光問題也要花很大力氣推動，他坦言台灣亮點觀光設定與推動，交通部需要更努力，墾丁觀光有賴地方業者跟政府努力。

陳世凱今上午參加交通部長交接典禮，結束接受媒體聯訪。媒體問起接任部長的首要任務，他說，未來人本交通跟便捷台灣是首要努力方向，還有最近大家關心的觀光問題，也是交通部重要業務，要花很大力氣去發展推動。

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陳世凱不諱言，交通部棘手問題非常多，因為民眾期待高，包含機場航廈蓋的速度、高鐵南北延伸決定的速度要不要快一點，或地方鐵路高架化的速度、行人交通及道路安全問題，民眾都希望政府多做一點，盤點後逐一去解決。

近期墾丁觀光屢遭批評，國旅觀光的發展成為關注焦點，陳世凱對此表示，推動台灣亮點觀光是非常重要，希望外國旅客多來台灣，台灣觀光亮點交通部需要更努力。

陳世凱說，不管墾丁或花蓮、台東遇到觀光困境，有些是先天條件的困難，但花東是地震原因，都要盡量去克服，花蓮還是有很多好玩地方，南花蓮還有值得推廣的觀光亮點，是接下來要去努力，墾丁觀光品質要地方業者跟政府要一起努力。