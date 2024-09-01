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墾丁夜探廢墟驚見2乾屍！3人鬼月探險嚇慘　死者竟是失蹤夫妻

▲恆春警分局員警屋內勘察 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局員警屋內勘察 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

3位年輕人利用鬼月到恆春墾丁夜間野外探險，在龍磐公園埔頂地區的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」發現兩具乾屍，恆春警分局根據現場證件聯絡他們家屬，確認是失蹤一年多的新北市陳姓夫妻，家屬對兩人死亡沒有意見，也不認為有外力介入；檢察官下午到現場勘驗，認為還有疑點待追查，將擇日解剖屍體，確認死因及死亡時間。

▲恆春警分局員警屋內勘察 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局員警屋內勘察 。（圖／記者陳崑福翻攝）

3位年輕人到埔頂地區的「舊聯勤中心（原美軍招待所）夜探」聞到異味，入屋查看，驚見一男一女兩具仰躺的乾屍，嚇的急奔回家失神半小時講不出話來，經家人追問得知，緊急向恆春警分局報案。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方獲報根據到場查看，發現兩名死者躺於床上，死亡多日，臉部無法辨認，根據現場遺留的發現2張身分證，查得死者為新北市的40歲陳姓男子及42歲的劉姓女子，兩人為夫妻關係，通知家屬南下認屍，確認死者是陳姓夫妻兩人。

恆春警分局長郭懷澤表示，現場初步勘查屋內有16支胰島素注射針、屍體無外傷 、屋內無打鬥痕跡，無噴濺血跡，初判尚無他殺嫌疑。

檢察官下午到現場勘察，家屬對死者死因沒有意見；檢察官認為還有待釐清，將擇日解剖屍體，確認死因及死亡時間。

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