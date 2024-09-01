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社會 社會焦點 保障人權

3年輕人鬼月墾丁夜探廢墟　驚見2乾屍嚇到失神！死者身分曝

▲恆春警分局到埔頂地區的「舊聯勤中心」了解狀況 。（圖／民眾提供）

▲恆春警分局到埔頂地區的「舊聯勤中心」了解狀況 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

有3位年輕人利用鬼月到恆春墾丁夜間野外探險，在龍磐公園埔頂地區的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」聞到異味，入屋查看，驚見一男一女兩具仰躺的乾屍，嚇的急奔回家失神半小時講不出話來，經家人追問得知，向恆春警分局報案，警方查出這對乾屍是一年多前失蹤的新北市陳姓(42歲)、劉姓(40歲)夫妻，已聯絡其家人南下處理，釐清死因。

有3位膽大的年輕人日前到墾丁進行夜間野外探險，途經墾丁埔頂地區的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」廢墟邊，突然聞至一股異味，其中一人先入屋查看，看到兩具仰躺的乾屍，嚇到回頭通知在外等候的兩名友人，3人拔腿狂奔，逃離現場，久久說不出來。

經家人追問，才說出目擊經過，打電話向恆春警方報案，警方趕往了解，發現兩具乾屍並排仰躺，沒有任何打鬥或外傷痕跡，也沒有留下遺書等證物，但找到不少胰島素針劑，並有陳姓男子及劉姓婦人兩人的證件，經查兩人是新北市夫妻，疑有一年多前家人曾報案協尋，已通知其家屬南下協助處理，釐清死因。

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