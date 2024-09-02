柯文哲無保請回...館長23字聲援：謝謝你們願意相信

▲館長昨到北檢聲援柯文哲。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院庭訊後於今（2）日凌晨裁定柯文哲無保請回。對此，柯文哲支持者、網紅館長（陳之漢）在臉書寫下23字，表達感謝。

柯文哲無保請回後，館長在臉書寫下：「謝謝你們願意相信，除了感謝只有感謝，柯文哲無保請回。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯文哲遭聲押期間，館長連兩日現身北檢外，陪著現場「小草」等到法官裁定結果出爐，還拿宵夜慰勞民眾。

柯文哲今凌晨無保請回後，在立委黃國昌陪同下步出北檢，發表談話，表示這兩天可以說是極盡壓迫跟凌虐，檢察官查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料編故事。最後在答辯時，他直接跟法官說，從這兩天檢察官的詢問方式，他已經知道他們的態度相當明確，所以他跟法官說：「請你不要為難」，稱其實這一次真正辛苦的是法官，法官扛住了最後的壓力。

而館長確認柯文哲搭車離去時，還對著媒體鏡頭說：「很爽、X的你們這些名嘴」，並高喊：「謝謝各位」。



更多鏡週刊報導

【京華城案延燒】柯文哲無保請回臉書吐心聲 謝法官「扛住壓力」控檢方編故事、沒證據

【京華城案延燒】柯文哲無保請回 民眾黨：我們絕對不會退縮

【京華城案延燒】彭振聲羈押理由曝光 關鍵共犯已潛逃