6旬中國男赴沖繩浮潛！下海20分鐘溺亡　兒子發現仍未救回爸

▲中國一名男子與家人到沖繩旅遊，沒想到卻因浮潛溺斃。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣宮古島8月31日發生溺斃事件，一名65歲男子與家人一同到海邊浮潛，沒想到卻溺水身亡，經確認死者身分為中國籍男子。當時死者的兒子先發現父親狀況不對，隨即求助工作人員，但是仍未能救回父親。

根據《琉球朝日放送》報導，宮古島海上保安部指出，8月31日下午5時左右，有遊客通報稱，在宮古島市的一處海邊發現一名男性溺水，隨即將他拉上岸並進行心肺復甦術，同時報警。

海上保安部表示，該名男子當天下午4時15分左右與另外3名家人一同造訪該海灘，並和2名兒子下海浮潛。但是僅僅過了20分鐘，兒子就發現他的狀況異常，隨即向附近的海上活動工作人員求助，並合力將男子拉上沙灘。

男子被送往醫院前已經處於心肺功能停止狀態，最終仍在當晚10時15分左右於醫院內確認死亡。

海上保安部仍在調查詳細事發原因與經過，同時確定死者為中國籍男子。