快訊／又是波音！全日空「飛機冒煙」畫面曝光

▲全日空飛機冒煙。（圖／翻攝自X）
記者詹雅婷／綜合報導
全日空（ANA）一架飛機1日晚間7時（台灣晚間6時）左右準備從沖繩縣那霸機場出發，但起飛升空之前出狀況，不斷有煙霧竄出。
【速報】那覇空港で羽田行きANA機から煙が上がるpic.twitter.com/x90EqQ6KSC— NewsDigest ニュース・地震・災害速報 (@NewsDigestWeb) September 1, 2024
NHK、NewsDigest報導，這架飛機機型為波音777-300客機，編號JA754A，原定飛往羽田機場，飛機卻突然開始冒煙。
消防人員已抵達機場，全日空對飛機進行檢查，瞭解詳細情況。消防部門表示，截至目前，並未收到人員受傷的消息。
どうしちゃったのですか…？ pic.twitter.com/cohiB9R1K4— テス湖のテッシー (@Tes_Liner) September 1, 2024
悲報— さ (@b68yz9uVBk10229) September 1, 2024
B777-300、もう限界#那覇空港 pic.twitter.com/wrgmI6tVFv
なんか搭乗機に消防車集まってきたんだけど。#那覇空港#ANA pic.twitter.com/zW6K19KBqT— 488HIRO (@BMWm6cabriolet) September 1, 2024
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