快訊／又是波音！全日空「飛機冒煙」畫面曝光

▲全日空飛機冒煙。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

全日空（ANA）一架飛機1日晚間7時（台灣晚間6時）左右準備從沖繩縣那霸機場出發，但起飛升空之前出狀況，不斷有煙霧竄出。

NHK、NewsDigest報導，這架飛機機型為波音777-300客機，編號JA754A，原定飛往羽田機場，飛機卻突然開始冒煙。

消防人員已抵達機場，全日空對飛機進行檢查，瞭解詳細情況。消防部門表示，截至目前，並未收到人員受傷的消息。