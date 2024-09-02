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失去良心的盜匪！他對人生失望爬上大橋欄杆　下秒包包竟遭搶走

▲▼南韓首爾一名騎腳踏車的男性，甚手搶走一名準備輕生的人的包包。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓首爾一名騎腳踏車的男性，甚手搶走一名準備輕生的人的包包。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾橫跨漢江的大牆上經常設有提供心理諮商專線的電話，為的就是能夠挽救市民們的生命。不過，正當一名對人生深感絕望的市民準備爬上大橋欄杆之際，突然一名騎乘腳踏車的中年男性，狠心搶走該名市民的包包，警方獲報後緊急追捕。

根據韓媒《News1》，首爾警方成立的YouTube頻道「首爾警察」最近上傳一支影片，影片內容除了呈現人心的險惡，也呈現另一方面人性的善良光輝，事件發生在8月18日晚間的首爾市永登浦區麻浦大橋，當一名市民爬上大橋的欄杆、準備輕生之際，突然一名40多歲的男性騎著腳踏車接近。

該名40多歲的男性搶匪不懷好意，下一秒竟然直接搶走該名市民的包包，並遠離案發現場，根本未上前勸阻準備輕生的市民。

首爾特殊救助團水上事故救助隊及時救下準備輕生的市民，至於警方在獲報後則是將警車掉頭回轉，緊急追捕搶走包包的中年男。不過，該名中年男見到後方警車追捕後，竟然仍騎進狹窄的巷弄中，儘管警方兵分兩路，還派人力租借公用腳踏車，仍舊無法追上搶匪。

幸好，一名李姓男子騎著摩托車，剛好撞見警方追捕搶匪的景象，於是他騎摩托車順利攔下搶匪，在警方的追捕上立了大功。最後，李姓男子獲警方頒獎表揚。至於該名搶匪則表示，他以為包包裡面有錢。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

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