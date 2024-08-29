港客西門町遭坑殺！芭樂+芒果2包賣659　2水果攤喊冤：不是我

▲西門町水果攤2款水果賣659元，警方表示沒接到相關報案，同業也感到相當離譜。(圖／讀者提供）

記者邱中岳／台北報導

西門町商圈是許多外國人來台旅遊必去觀光景點之一，但是卻有香港遊客來台經過峨眉街，在水果攤選了芭樂以及芒果，結帳竟然要價659元，警方也表示，目前沒有收到報案，附近攤商也直呼，賣這種價格實在太離譜了，做了最壞的示範。

1名香港人向《ETtoday新聞雲》爆料，在西門町遇到坑觀光客的店家，「買兩包水果659元這樣正常嗎？」，說晚上11點45分左右經過峨眉街的水果攤，心動買了一包紅心芭樂，「平常夜市都是買50（元）一包左右，看到他50（元）／100g，我就說要一包，我也有說一個人吃。」

店家在切水果的時候不斷給試吃，他因為不好意思，就多要了一份芒果，「結果他切出來兩包，每包300多，總共659（元）。」他雖然嚇到，但是店家都切了，他不好意思拒絕，就把兩包都帶回旅館，可事後越想越不對勁，「這樣比我香港買台灣進口芭樂兩顆還要貴很多，就問我的台灣朋友，他們都說我被坑了」。

警方事後出面表示，目前並沒有接獲相關報案，也呼籲被害人如果有遇到詐欺、消費糾紛，應該立刻尋求警方協助，附近攤商也表示，這樣的行為實在太離譜，也不知道是哪一家水果攤坑殺外籍遊客，成了害群之馬。

西門町商圈在近期增加許多外籍遊客前往觀光消費，導致西門町商圈裡面的店家也越開越多，附近攤商透露，峨眉街附近的水果攤目前有2家，都是嫁來台灣的越南籍女子所經營，但是攤商都有「明碼標價」，對於「坑殺指控」也都喊冤：「不是我！」也不知那個水果攤賣出659天價坑殺外國遊客，壞了西門町攤商的聲譽。

攤商也表示，目前西門町商圈因為遊客眾多，導致許多攤商想盡辦法要擠進西門町擺攤，但是因為1個月前發生的炸芭樂事件，萬華警分局也針對西門町攤商更加強力的掃蕩取締，甚至有時候還會扣攤罰款。