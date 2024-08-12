奇美博物館珍藏展《畫師們》　10／26揭開神祕面紗

▲《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》展期從10/26起至2025年8/31止，館方12日特別公開展覽四大重點，邀請民眾搶先認識尼德蘭繪畫的精華時代。（圖／奇美博物館提供，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館全新特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》，將帶您從畫作與科學檢測的抽絲剝繭中，領略這段藝術爆炸式成長的輝煌年代，感受當年「藝術也瘋狂」的喧囂熱鬧。

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《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》展期從10/26起至2025年8/31止，8/12起早鳥開賣。館方12日特別公開展覽四大重點，邀請民眾搶先認識尼德蘭繪畫的精華時代。

奇美博物館指出，深受民眾喜愛的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》即將在9/1閉展，奇美博物館緊接著推出全新強檔《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》，集結近60件館藏畫作，搭配科學檢測分析與藝術史研究，建構出一個不只看畫也看時代風景的獨特展覽，引領民眾從繪畫賞析到作品底層的解密，認識這個藝術史上獨樹一幟、令人嘖嘖稱奇的尼德蘭繪畫時代。

奇美博物館表示，現今的尼德蘭（the Netherlands）是荷蘭（Holland）的正式國名，但其實在歐洲早期歷史中，尼德蘭非指單一國家，而是涵蓋今日比利時、荷蘭、盧森堡與法國北部等地，此區貿易發達、經濟繁榮，帶動中產階級崛起，藝術蒐藏不再是皇室貴族的專利，而是成為中產階級追捧的風尚，進而造成藝術需求飛速成長、繪畫市場百家爭鳴。本展將從畫作與各種研究剖析中，重現當年榮景，觀者可以看見藝術站上流行尖端，體會整個時代銳不可當的藝術消費風潮。

欣賞畫作時，您曾想過畫家如何培養嗎？在《畫師們》的展覽中將完整揭露當年的「畫師養成術」！由於16世紀起尼德蘭繪畫市場供不應求，各種工作坊如雨後春筍般林立，急需大量的繪畫人才，因而出現一套從學徒、畫工到畫師的養成計畫，以及非常活絡的藝術品生產線。本展將呈現各個不同階級的畫者如何各司其職、專業分工，又如何一步步晉級直到成為獨當一面的畫師，同時見證繪畫生產線如何系統化以達到藝術量產的驚人發展。

「題材多元」是16、17世紀尼德蘭繪畫的一大特色，由於受宗教與市場喜好的影響，此區的題材不再局限傳統的宗教、肖像主題，而是連原本作為襯景元素的靜物、風俗、風景等皆一躍成為畫作主角，百花齊放的自由度，為同時代其他地區望塵莫及。此次奇美博物館特別將豐富的尼德蘭繪畫蒐藏整理精選，推出近60幅尼德蘭畫作展現典藏實力，其中更有16幅珍品首度公開，展品主題涵蓋宗教、肖像、風俗、靜物、風景等，完整呈現尼德蘭繪畫的包羅萬象。

用科學剖析藝術更是本展的獨特重點。館方表示，本館從12年前起便持續與各界合作進行藏品研究，並透過各式科學檢測技術，如顯微觀察、紫外螢光檢視、紅外線反射影像、穿透式Ｘ光攝影、大面積Ｘ射線螢光光譜分析、年輪學等，探索畫作不為人知的祕密。此次特展將多年研究成果摘取重點呈現，讓民眾明白畫作從草稿到成品的演變，尤其透過觀察表面看不見的筆觸，了解當時繪畫生產的分工合作，更有趣的是發現被隱藏與修改的細節，例如人物姿勢的變化、被抹去的物件、甚至後人修補的痕跡等，享受抽絲剝繭的解謎樂趣，猶如化身偵探穿越時空，走進畫師們的創作現場。

《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》共規劃四大單元，包括「那是個什麼樣的年代、如何成為一個專業畫師、有哪些作品主題、會遇到哪些研究難題」。奇美博物館表示，作為「台南400」的壓軸大展，希望與大眾分享本館的珍藏作品與研究成果，從畫作表層到內裡的多元視角，領略四百年前尼德蘭的藝術與生活。

《畫師們》展期自10/26至2025年8/31止，奇美博物館預計於10/25舉辦「開幕預覽會」，現場將由策展團隊親自導覽、提供限定禮品等，邀請民眾搶先體驗，入場券售價700元，今起於奇美博物館官網限量販售。詳情請上官網：www.chimeimuseum.org；線上購票請洽：chimeimuseum.fonticket.com。