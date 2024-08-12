奇美全新特展《畫師們》搶先看　揭密驚人「畫家養成術」

▲奇美博物館開賣《畫師們》特展早鳥票，揭密16、17世紀的「畫師養成術」，同時用「科學剖析藝術」，探索畫作不為人知的祕密。（圖／奇美博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

台南奇美博物館爆紅特展《拉斐爾到梵谷》倒數，上周宣布延長開放後，今（12）日公布全新特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》即將接棒展出，集結近60件館藏畫作，從畫作與科學檢測抽絲剝繭，揭密當年的「畫師養成術」，還有驚人的「繪畫生產線」如何達到藝術量產境界，展覽將於10月26日至明年8月31日展出，即日起早鳥票開賣！



▲奇美博物館將展出《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》特展。（圖／奇美博物館提供）



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奇美博物館表示，《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》集結近60件館藏畫作，搭配科學檢測分析、藝術史研究，建構出一個不只看畫，也看時代風景的獨特展覽，引領民眾從繪畫賞析到作品底層的解密，認識這個藝術史上獨樹一幟、令人嘖嘖稱奇的「尼德蘭繪畫時代」。

奇美博物館說明，現今的尼德蘭（the Netherlands）是荷蘭（Holland）的正式國名，但其實在歐洲早期歷史中，尼德蘭非指單一國家，而是涵蓋今日比利時、荷蘭、盧森堡與法國北部等地，此區貿易發達、經濟繁榮，帶動中產階級崛起，藝術蒐藏不再是皇室貴族的專利，而是成為中產階級追捧的風尚，進而造成藝術需求飛速成長、繪畫市場百家爭鳴。

《畫師們》展覽將從畫作與各種研究剖析中，重現當年榮景，參觀者可以看見藝術站上流行尖端，體會整個時代銳不可當的藝術消費風潮。包括完整揭露當年的「畫師養成術」，由於16世紀起尼德蘭繪畫市場供不應求，各種工作坊如雨後春筍般林立，急需大量的繪畫人才，因而出現一套從學徒、畫工到畫師的養成計畫，以及非常活絡的藝術品生產線。

特展將呈現各個不同階級的畫者，如何各司其職、專業分工，又如何一步步晉級直到成為獨當一面的畫師，同時見證「繪畫生產線」如何系統化，以達到藝術量產的驚人發展。

▲「題材多元」是16、17世紀尼德蘭繪畫的一大特色。（圖／奇美博物館提供）

「題材多元」是16、17世紀尼德蘭繪畫的一大特色，由於受宗教與市場喜好的影響，此區的題材不再局限傳統的宗教、肖像主題，而是連原本作為襯景元素的靜物、風俗、風景等皆一躍成為畫作主角，百花齊放的自由度，讓同時代其他地區望塵莫及。

此次奇美博物館特別將豐富的尼德蘭繪畫蒐藏整理精選，推出近60幅尼德蘭畫作展現典藏實力，其中更有16幅珍品首度公開，展品主題涵蓋宗教、肖像、風俗、靜物、風景等，完整呈現尼德蘭繪畫的包羅萬象。

另外，用「科學剖析藝術」更是全新特展的獨特重點，館方表示，從12年前起便持續與各界合作進行藏品研究，並透過各式科學檢測技術，如顯微觀察、紫外螢光檢視、紅外線反射影像、穿透式Ｘ光攝影、大面積Ｘ射線螢光光譜分析、年輪學等，探索畫作不為人知的祕密。

▲《畫師們》特展揭密當年的「畫師養成術」，同時用「科學剖析藝術」，探索畫作不為人知的祕密。（圖／奇美博物館提供）

特展將多年研究成果摘取重點呈現，讓民眾明白畫作從草稿到成品的演變，尤其透過觀察表面看不見的筆觸，了解當時繪畫生產的分工合作，更有趣的是，發現被隱藏與修改的細節，例如人物姿勢的變化、被抹去的物件、甚至後人修補的痕跡等，享受抽絲剝繭的解謎樂趣，猶如化身偵探穿越時空，走進畫師們的創作現場。

《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》展期自10月26日至明年8月31日，全票400元、優惠票350元，即日起至10月24日推出早鳥優惠票300元。