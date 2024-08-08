奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》　最後兩週晚上加場請把握

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展期進入倒數階段，館方與英國國家藝廊討論後，決定在8/19至9/1最後兩週延長開放至晚上8時加開的參觀場次。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展期進入倒數階段，為回應大眾期待，館方與英國國家藝廊討論後，決定在8/19至9/1最後兩週（週三除外）延長開放至晚上8時，加開的參觀場次8日起於奇美博物館官網限定售票。

此外，由於預估展期末段的人潮將達到高峰，因此8/19至9/1最後兩週將停售現場票，藉此掌握人數以控制展場品質，亦即8/19起需事先預購票券才能參觀《英國國家藝廊珍藏展》，博物館現場將不再售票，唯因凱米颱風而無法於原訂時間觀展的民眾，可憑相關證明於現場購票。

奇美博物館表示，希望透過「晚間加場」與「停售現場票」來控制參觀人數，盡可能在最大觀展人流與展場品質之間找到平衡。館方也提醒民眾把握最後機會，一同感受大師真跡的魅力。展覽詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org，線上購票請洽：chimeimuseum.fonticket.com。