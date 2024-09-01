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搭星宇K董親駕飛機！他批「降落技術不行」　釣出張國煒21字回應

▲ 張國煒,星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空臉書粉專）

▲ 男子搭星宇航空，碰巧遇到董事長張國煒親駕。（圖／翻攝自星宇航空臉書粉專）

文／林依榕／今周刊

星宇航空董事長張國煒，是航空業界中唯一一位會駕駛飛機的董座，一名男子近日恰好搭乘到張國煒親駕的班機，事後在社群平台透露他的降落技術並不好，沒想到竟然釣出張國煒親自留言致歉，表示「那是訓練航班，不是我飛的，帶學員飛」。

K董親現身留言，讓超過2千名網友驚呼好幸運

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原PO 8/31在社群平台Threads指出，自己近日搭乘星宇航空，剛好搭到董事長張國煒親駕的班機，直呼「那個降落技術真的不行」。

結果張國煒本人回應「對不起，那是訓練航班，那不是我飛的，帶學員飛，抱歉」。K董一現身讓超過2千名網友驚呼好幸運。

張國煒

▲張國煒親自留言道歉，吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝自Threads）

不少搭過張國煒親駕班機的網友們表示，K董的降落技術真的很好，「我想說我搭過覺得挺穩的」、「真的搭過K董駕駛的航班，那個降落技術好到不行」、「我搭過一次K董開的飛機，降落滿穩的。」

星宇：PO文應是董事長親回，旅客建議虛心請教

但也有人認為，是有心人假冒張國煒名義，特別惡搞留言，要大家千萬部要相信。據《中時新聞網》報導，星宇航空公關表示，張國煒的社群平台都是他親自管理。

星宇航空公關指出，該篇PO文留言應該是董事長張國煒親回，雖然不清楚原PO搭的是哪個航班，但旅客的建議都虛心指教，也會持續改進。

張國煒

▲首航時，未在剪綵儀式現身的K董，原來已坐進A350的機長室，開始進行各項準備與檢測。星宇的第一趟跨洲飛翔，即將啟程。今周刊資料照片

2023年4月26日，張國煒寫下星宇第一個重要里程碑。這天，一架印著星宇STARLUX標識的空中巴士A350廣體客機從桃園機場出發，11小時後將降落在美國加州天使之城洛杉磯…，這是星宇航空的北美首航、第一次的跨洲飛行。

人稱K董的張國煒現身機場，身著藏青外套，左右肩頭各自繡著四條白槓；這款肩章，說明K董今天的身分應是「正機長」。

擔任星宇洛杉磯首航機長，途中他親自巡視機艙狀況，碰到乘客的合影、簽名都來者不拒。

對於首航的服務，乘客普遍表示滿意，但當時張國煒不諱言，洛杉磯是星宇第一條長程線，在服務上還有很多進步空間，「我們空服員還需要經驗累積，但我也很清楚客人的需求不能等。」顯見顧客的體驗與回饋，絕對是張國煒最在意的事。

張國煒

▲星宇鐵粉不少，K董張國煒的鐵粉或許更多，首航洛杉磯當他走出機長室，不少乘客主動向他祝賀，而張國煒也大方與乘客合照、互動。今周刊資料照片

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