準「摩羯」颱風挾水氣　周二起影響台灣「一圖看降雨熱區」

▲周二晚上起，基隆北海岸、東半部、恆春半島甚至大台北山區可能都有零星降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

菲律賓東南方的熱帶擾動今（1日）上午8時，發展為熱帶性低氣壓TD12，中央氣象署預估，最快明天發展為第11號颱風「摩羯」，目前各國路徑預測相當分歧，但周二晚上開始其外圍水氣開始影響台灣，基隆北海岸、東半部、恆春半島甚至大台北山區，可能都有零星降雨。

氣象署預報員葉致鈞指出，目前該熱帶性低氣壓的路徑模擬變化相當分散，包括從南邊走、往西穿過菲律賓東方海面到南海，從東邊走、往日本南方海面前進，路徑不確定性大，每個路徑對台灣天氣會有不一樣的影響差異，路徑都還有變動空間。

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▲熱帶性低氣壓TD12的路徑模擬相當分歧 。（圖／氣象署提供）

他表示，今天台灣各地晴朗穩定天氣為主，嘉義以南及各地山區、中部近山區平地要留意午後短暫雷陣雨，尤其嘉義以南留意局部大雨發生的機率，甚至中南部山區會有短延時豪雨的情形，對流發展旺盛帶來瞬間強降雨跟強陣風。

氣溫方面，今日各地33至36度，桃園以北地區不排除37度高溫。葉致均表示，在周二白天以前晴朗炎熱，中南部跟各地山區留意午後短暫雷陣雨，周三晚間隨著熱帶低氣壓北上帶來水氣，迎風面北海岸、恆春半島、大台北山區可能出現零星短暫雷陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

葉致均說，周四降雨視該熱帶低氣壓未來路徑的調整，目前資料來看東半部降雨可能比較明顯，其他地區降雨視該熱帶性低氣壓路徑的調整會有變化。但周四開始，基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海可能有長浪現象，海邊活動要留意。

葉致均強調，不管路徑變化，從周二晚間開始受到該熱帶性低氣壓的外圍水氣影響，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島甚至大台北山區可能有零星降雨，周四路徑比較明顯，若偏南通過，東半部及南部可能受到影響，有較明顯雨勢，若往東邊外海北上，降雨則以北部及東半部為主，氣象署持續關注。

近期颱風是否比較密集生成，葉致均對此表示，西北太平洋、日本南方海面也有熱帶雲簇在發展當中，未來幾天，首先菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓最快明天生成颱風，日本南方海面雲簇是否有颱風生成可能性，將持續觀察。