吵到幼幼班！幼稚園兒曝午休全班被罰站　媽媽傻眼：可怕學校

▲原PO表示，兒子幼稚園裡的孩子，吃飯太慢也會被罰站著吃。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位媽媽說，小孩在台中北屯某幼兒園就讀，被老師嫌吃飯掉飯粒，老師還會在午休叫全班罰站，因為吵到隔壁幼幼班，還有小孩因為飯吃太慢也被罰站，媽媽提醒，「希望讀這間的家長要多留在孩子回家後的情緒。」

原PO在《靠北幼稚園》發文，表示她兒子今年5月轉到該所幼兒園讀中班，老師多次反映，「妳兒子不是原本也讀私立的，怎麼現在吃飯還會掉飯粒」，7月鄰居小孩也轉來這，老師又說，「原來不是只有妳兒子會掉飯粒耶。」原PO說，「我不知道原來現在孩子原來連掉飯粒也會比較。」

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原PO表示，兒子升大班還是同一位老師，8月某天全班午休被罰站。兒子稱，因為大家吵到隔壁幼幼班睡覺。原PO不解，「為什麼配置是幼幼在大班隔壁，因為怕吵到幼幼所以午休處罰。後來才發現原來罰站不是只有一次，已經很多次了。」

原PO說，其他小孩也因為飯吃太慢，被罰站著吃，「經過三個月兒子依然無法適應，已經轉學回去原本學校了，但希望讀這間的家長要多留在孩子回家後的情緒。或許不是每個老師都這樣，但希望家長們不要只聽老師的片面之詞，也要多聽孩子的聲音，孩子不會騙人。」

原PO表示，她跟園方反映過，也進班觀察過，「後來更知道這樣罰站不只一次，我立刻讓孩子轉學了，而我也無法接受進班看到孩子們被強迫吃飯喝水甚至因為尿濕褲子被老師罵，我們一起離開這間讓我孩子覺得可怕的學校。」

貼文一出，不少人紛紛留言「可能以為自己在帶兵」、「媽媽明智」、「要整班吃完飯需要的是效率，不是耐心」、「大人吃飯其實有時候都會掉飯粒了，更何況還在學習的小孩」。

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